Супермодель Наоми Кэмпбелл впервые показала свою дочь публике

Супермодель Наоми Кэмпбелл показала миру свою маленькую дочку. Звезда представила малышку сразу на обложке британского Vogue. На ней 51-летняя легенда мира моды с пышной копной на голове и в минималистичном черном наряде позирует вместе с малышкой на руках.

Девочка прижата к груди матери, но развернута спиной к фотографу. К сожалению, из-за такого ракурса разглядеть лицо ребенка невозможно. Но поклонники дивы приняли этот снимок очень тепло — Кэмпбелл не показывала им девочку почти год.

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Известно, что малышка родилась в мае 2021 года. При этом имя ребенка, информацию об ее отце и детали появления девочки на свет модель держит в секрете. В интервью британскому Vogue Кэмпбелл все же рассказала один факт, опровергнув сразу массу слухов.

«Она не была удочерена, она мой ребенок», — заявила дива.

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