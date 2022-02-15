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Дочь Успенской спровоцировала слухи об очередном срыве: «Эти стеклянные глаза»

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Надежда Квашенко
Надежда Квашенко Журналист 1 290

Художница Татьяна Плаксина встревожила поклонников, опубликовав мрачные стихи и потрет женщины с синяком под глазом.

Дочь Успенской спровоцировала слухи об очередном срыве: «Эти стеклянные глаза»

Фото: Instagram @tatiana_plaksin_

Дочь певицы Любови Успенской несколько лет назад пережила серьезную травму, которая серьезно подорвала не только ее физическое, но и ментальное здоровье. Татьяна Плаксина долго восстанавливала лицо после падения с велосипеда и на фоне стресса пристрастилась к употреблению запрещенных веществ. В итоге звездная мама уговорила наследницу пройти курс реабилитации, после которого, как казалось, ей стало намного лучше.

Однако недавно молодая художница опубликовала на своей странице в Instagram собственные стихи, весьма загадочного содержания. Некоторые подписчики были не на шутку встревожены ее состоянием и заподозрили, что девушке стало хуже.

«„Eyes like glass“. Тебе вопрос я задаю, но за него порой казнят. — „Мои стеклянные глаза тебя прозрачностью манят?“ Не лги в ответе на вопрос, ложь улетает под откос и пропадают тормоза, когда встречаешь на пути мои стеклянные глаза», — написала Плаксина.

В комментариях не оставили публикацию без внимания и решили выяснить, что же на самом деле сейчас происходит в жизни наследницы певицы.

Instagram @tatiana_plaksin_

«Что? Опять?»;

«Почему так мрачно?»;

«Что-то снова накрывает», — заметили поклонники творчества девушки.

Художница сопроводила пост портретом темноволосой женщины с ярко-красными губами и синяком под глазом. В комментариях не смогли прийти к единому мнению — сама ли это Татьяна или ее мать Любовь Успенская, с которой у нее в последнее время было немало конфликтов и недопонимания. Однако наследница артистки не стала вдаваться в подробности и пояснять свой творческий замысел, предоставив публике только догадываться об истинном положении дел.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Любовь Успенская пропала из соцсетей.

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