🏅 Игры в Пекине 2022 – Медальный зачет 🏅

Терапевт рассказал, чем опасна постоянно пониженная температура тела

|
Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 140

Пониженная температура тела особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, пояснил эксперт.

Терапевт рассказал, чем опасна постоянно пониженная температура тела

Фото: Depositphotos / AllaSerebrina

Считается, что оптимальная температура тела — 36, 6 градусов. Но все больше пациентов замечают, что их средняя температура не достигает этого показателя. Опасна ли постоянно пониженная температура и что это значение говорит об организме человека, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.

Специалист утверждает, что в течение суток температура тела человека колеблется от 35,5 градуса до 37,1 градуса в зависимости от окружающих факторов: климата, солнечного света и свежего воздуха. При этом биохимические процессы протекают без сбоев, и организм чувствует себя хорошо. Теплогенез ускоряется, когда человеку холодно, и замедляется, когда человеку жарко.

«За поддержание температуры отвечают железы внутренней секреции (щитовидная железа, надпочечники) и печень, которые регулируют сложные биохимические процессы по образованию и расходованию тепла», — уточнил эксперт.

В каких случаях появляется пониженная температура тела

Врачи подразумевают под термином «пониженная температура» значение от 35 до 36 градусов. Она появляется по нескольким причинам:

  • Переохлаждение;
  • Первая неделя-две после инфекционного заболевания;
  • Гипотериоз;
  • Надпочечниковая недостаточность;
  • Заболевание печени;
  • Передозировка лекарств.

Померив температуру, человек с пониженным значением может не обращаться к врачу сразу. Если он чувствует себя нормально, не испытывает слабость или мышечную дрожь, чувствует силы, хорошо спит и ест, то поводов для обращения к врачу нет, считает эксперт.

Если вас смущает пониженная температура тела, но вы не чувствуете дискомфорта, то питайтесь правильно, больше двигайтесь и спите не менее восьми часов.

«Необходимо сбалансированно питаться, не забывать про белковую пищу: мясо, рыбу, бобовые, творог. Также важно уделять внимание жирам в рационе — тут важно не злоупотреблять жирами животного происхождения. Кроме того, следует одеваться в удобную и теплую одежду при выходе на улицу, увеличить физическую активность», — поясняет врач.

Когда пониженная температура тела опасна

Если человек испытывает следующие симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу.

  • Упадок сил;
  • Общая слабость;
  • Снижение аппетита;
  • Резкое похудение;
  • Прибавка в весе из-за отеков;
  • Обмороки;
  • Судороги.

Такое состояние не только мешает жить, но и несет большой риск здоровью. Пониженная температура вместе с перечисленными симптомами указывает на «поломку» в организме. Особо подвержены опасности люди с хроническими заболеваниями (гипертонией, заболеваниями сосудов или печени, диабетом).

Бытует мнение, что если человек с пониженной температурой заболевает, то к показателям градусника необходимо прибавлять градус. Специалист уверяет, что у человека температура тела измеряется в подмышечной области или ректально. Если градусник показал 38 или 39, то это — температура тела заболевшего в данный момент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о главных признаках заболеваний щитовидной железы.

+2° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
76.17
-0.41 86.27
-0.58
Как повелевают и покоряются друг другу разные знаки зодиака

Последние новости

11:13
Умер автор музыки к фильму «Танцор диско» Баппи Лахири
11:01
Стали известны планы Ивлеевой о многомиллионной вечеринке в честь дня рождения
10:48
The Sun отредактировала статью о «вторжении» России на Украину
10:36
ТОП-4 вида орехов, разжижающих кровь и предотвращающих тромбоз
10:24
Гинцбург анонсировал вакцину на основе частиц разных штаммов COVID-19
10:11
Геннадия Зюганова выписали после госпитализации с подозрением на COVID

Сейчас читают

Пьяные москвичи морили голодом младенцев несколько дней
Гребем деньги лопатой: как разбогатеть каждому знаку зодиака
Под какими знаками зодиака рождаются самые слабые мужчины
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год