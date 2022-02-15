Терапевт рассказал, чем опасна постоянно пониженная температура тела
Пониженная температура тела особенно опасна для людей с хроническими заболеваниями, пояснил эксперт.
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Считается, что оптимальная температура тела — 36, 6 градусов. Но все больше пациентов замечают, что их средняя температура не достигает этого показателя. Опасна ли постоянно пониженная температура и что это значение говорит об организме человека, рассказал врач-терапевт, кардиолог Азизхон Аскаров.
Специалист утверждает, что в течение суток температура тела человека колеблется от 35,5 градуса до 37,1 градуса в зависимости от окружающих факторов: климата, солнечного света и свежего воздуха. При этом биохимические процессы протекают без сбоев, и организм чувствует себя хорошо. Теплогенез ускоряется, когда человеку холодно, и замедляется, когда человеку жарко.
«За поддержание температуры отвечают железы внутренней секреции (щитовидная железа, надпочечники) и печень, которые регулируют сложные биохимические процессы по образованию и расходованию тепла», — уточнил эксперт.
В каких случаях появляется пониженная температура тела
Врачи подразумевают под термином «пониженная температура» значение от 35 до 36 градусов. Она появляется по нескольким причинам:
- Переохлаждение;
- Первая неделя-две после инфекционного заболевания;
- Гипотериоз;
- Надпочечниковая недостаточность;
- Заболевание печени;
- Передозировка лекарств.
Померив температуру, человек с пониженным значением может не обращаться к врачу сразу. Если он чувствует себя нормально, не испытывает слабость или мышечную дрожь, чувствует силы, хорошо спит и ест, то поводов для обращения к врачу нет, считает эксперт.
Если вас смущает пониженная температура тела, но вы не чувствуете дискомфорта, то питайтесь правильно, больше двигайтесь и спите не менее восьми часов.
«Необходимо сбалансированно питаться, не забывать про белковую пищу: мясо, рыбу, бобовые, творог. Также важно уделять внимание жирам в рационе — тут важно не злоупотреблять жирами животного происхождения. Кроме того, следует одеваться в удобную и теплую одежду при выходе на улицу, увеличить физическую активность», — поясняет врач.
Когда пониженная температура тела опасна
Если человек испытывает следующие симптомы, то необходимо срочно обратиться к врачу.
- Упадок сил;
- Общая слабость;
- Снижение аппетита;
- Резкое похудение;
- Прибавка в весе из-за отеков;
- Обмороки;
- Судороги.
Такое состояние не только мешает жить, но и несет большой риск здоровью. Пониженная температура вместе с перечисленными симптомами указывает на «поломку» в организме. Особо подвержены опасности люди с хроническими заболеваниями (гипертонией, заболеваниями сосудов или печени, диабетом).
Бытует мнение, что если человек с пониженной температурой заболевает, то к показателям градусника необходимо прибавлять градус. Специалист уверяет, что у человека температура тела измеряется в подмышечной области или ректально. Если градусник показал 38 или 39, то это — температура тела заболевшего в данный момент.
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