Ученые устали препарировать мушку-дрозофила и оцифровали ее мозг

Мозг мухи-дрозофилы оцифровали

Мушка-дрозофила, этот невзрачный герой науки, снова в авангарде прогресса. Ученые устали ее препарировать, травить, облучать и… оцифровали. Не всю, пока мозг. Но самое главное, эти данные выложили в сеть. И началось! Куда только этот мозг не засовывали.

Первым делом в компьютерные игры: мушка бродит, мушка стреляет, прямо скажем, не блестяще, но пытается. Заставили торговать биткоином, кто-то научил ее рулить дроном. Получился настоящий биоробот. Осторожный и агрессивный. Может, потому что мозг «мужской». Да, это был сознательный выбор ученых. Оказалось, что у самцов дрозофилы есть особые области мозга, которых нет у самок, цепочки нейронов брачного ритуала, распознавания партнерши.

При том, что в основе лежит нервная система конкретной мухи, говорить, что ее «воскресили», неверно. Цифровая запись — это не «запись личности» или памяти мухи. Она не хранит воспоминания: куда летала, что ела. Это как схема электропроводки здания.

Исследуется, как базовая нервная структура реагирует на раздражители. И то, что это «самец», может многое рассказать о мужчинах и их базовых реакциях на женщин.

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