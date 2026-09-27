Ученые устали препарировать мушку-дрозофила и оцифровали ее мозг

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В результате эксперимента получился агрессивный и осторожный биоробот.

Фото, видео: Amy Sterling/FlyWire/Princeton.edu; 5-tv.ru

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Мозг мухи-дрозофилы оцифровали

Мушка-дрозофила, этот невзрачный герой науки, снова в авангарде прогресса. Ученые устали ее препарировать, травить, облучать и… оцифровали. Не всю, пока мозг. Но самое главное, эти данные выложили в сеть. И началось! Куда только этот мозг не засовывали.

Первым делом в компьютерные игры: мушка бродит, мушка стреляет, прямо скажем, не блестяще, но пытается. Заставили торговать биткоином, кто-то научил ее рулить дроном. Получился настоящий биоробот. Осторожный и агрессивный. Может, потому что мозг «мужской». Да, это был сознательный выбор ученых. Оказалось, что у самцов дрозофилы есть особые области мозга, которых нет у самок, цепочки нейронов брачного ритуала, распознавания партнерши.

При том, что в основе лежит нервная система конкретной мухи, говорить, что ее «воскресили», неверно. Цифровая запись — это не «запись личности» или памяти мухи. Она не хранит воспоминания: куда летала, что ела. Это как схема электропроводки здания.

Исследуется, как базовая нервная структура реагирует на раздражители. И то, что это «самец», может многое рассказать о мужчинах и их базовых реакциях на женщин.

Популярные журналы вовсю пестрят заголовками: в моду снова возвращается пуш-ап — бюстгальтер, который призван максимально подчеркнуть женские прелести.

Про бодипозитив можно окончательно забыть, подчеркнутая сексуальность снова в тренде. Удивительно, как «переворот» в сознании совпал с распространением нового быстрого средства для похудения.

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