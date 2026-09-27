27 сентября по новому стилю (или 14 сентября по старому) православная церковь отмечает праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.

Воздвижения Креста Господня

Полное название праздника — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня.

Воздвижение означает «поднятие» — торжество посвящено Кресту Господню, на котором был распят Христос, и символизирует его поднятие из земли после обретения.

История праздника Воздвижения восходит к IV веку, ко времени правления императора Константина Великого и миссионерской деятельности его матери равноапостольной Елены.

Константин объявил христианство государственной религией и задумал найти Крест, на котором распяли Христа. Царица Елена отправилась в Иерусалим и нашла Крест Господень в 326-м в пещере неподалеку от города. Когда пещеру откопали, в ней нашли три креста и отдельно лежащую от них дощечку с надписью: «Иисус Назарянин, царь Иудейский».

Чтобы выяснить, какая из находок — Крест Господень, каждый из них по очереди стали подносить к тяжелобольной женщине. Два креста не сотворили чуда, а после возложения третьего креста она исцелилась. По другому преданию, святыня смогла оживить умершего человека. Поэтому Крест стали называть животворящим.

Христиане, узнав об этом великом событии, собрались к месту, где был обретен (найден) Крест Господень. Чтобы собравшиеся на месте обретения Креста Господня смогли увидеть святыню, иерусалимский патриарх Макарий вместе с другими духовными лицами стал высоко поднимать или воздвигать Крест. Отсюда и произошло название праздника.

После обретения Креста Елена разделила реликвию на две части: одну оставила в Иерусалиме, вторую вместе с двумя гвоздями послала сыну.

После завершения раскопок Елена отправилась в обратный путь, отмечая места, связанные с жизнью Христа, храмами: царица основала более 80 церквей, в том числе храм Гроба Господня.

Со временем реликвию продолжили делить. А в 1187 году иерусалимская оказалась креста была утеряна после поражения крестоносцев от мусульман. Сохранилась легенда, что некий тамплиер закопал Крест, чтобы спасти его.

Но поиски ничего не дали. Константинопольскую часть похитили крестоносцы в 1204 году. Именно эта часть стала источником для частиц Креста, хранящихся по сей день в храмах по всей Европе.

В России частицы Креста находятся в Александро-Свирском монастыре (Ленинградская область), Свято-Троицком соборе Троице-Сергиевой лавры, Благовещенском монастыре (Нижний Новгород), храме преподобного Сергия Радонежского в Крапивниках и в других церквях. А в 2006 году частичка Креста была отправлена на околоземную орбиту.

Духовное значение праздника

Воздвижение вновь напоминает верующим о том, что Христос победил всю суетность и порочность этого мира только любовью и смирением.

Святой Крест служит духовным ориентиром и примером, который дает силы для примирения с собой и другими людьми.

patriarchia.ru / Сергей Власов

Второе Воздвижение Креста

Еще одно историческое событие, которое вспоминается 27 сентября, — возращение Креста из плена в Персии, где реликвия провела 14 лет. Туда его увез царь Хосров II, разграбивший Иерусалим после победы над греческим воинством. Вернул крест император Ираклий I, заключив мир с сыном Хосрова.

С возвращением Креста связана интересная легенда. Облачившись в торжественные одежды, царь хотел внести крест в храм, но вдруг не смог двинуться с места. Он не мог понять, в чем дело, пока патриарх Захария не объяснил ему: царю преградил путь Ангел Господень. Потому что Иисус проделал свой путь с Крестом на Голгофу в уничиженном виде. Когда царь сменил богатый и яркий наряд на простую одежду, ничто уже не препятствовало ему.

Легенды и сказания о Кресте

В Евангелиях нет никаких подробностей о Кресте Господнем. Возможно, именно поэтому с ним связано немало легенд и сказаний, содержащихся в агиографической и апокрифической литературе.

Например, есть версия о трехсоставном восьмиконечном кресте, сделанном из трех видов дерева: сосны, кипариса, кедра (в другой версии — из кипариса, кедра, оливы).

Есть предание, что Крест был сделан из части древа познания Добра и Зла, которое попало на землю в давние-давние времена: веточку от него получил сын Адама Сиф, когда ходил к вратам рая, чтобы просить масло прощения для помазания своего отца. Вместо этого архангел Михаил вручил Сифу ветку и сказал: «Если оживишь ее, то быть ему исцеленным».

Позже из этой веточки проросло дерево и росло долгие годы. Пока однажды царь Соломон не срубил его, чтобы использовать при строительстве Иерусалимского храма, но дерево не подошло.

Царица Савская, прибыв ко двору Соломона, пророчествовала, что на этом дереве повесят Спасителя мира. Соломон после этих слов закопал дерево, долгие годы оно пролежало в земле, пока на том месте не сделали специальный бассейн для омовений, в котором часто случались исцеления.

Когда же Христа схватили и арестовали, дерево всплыло в купальне и из него решили сделать крест, вернее — несущий столб, а для перекладин использовали другие деревья.

patriarchia.ru / Сергей Власов

Как праздновать Воздвижение

На Воздвижение православные по традиции ходят в храм, слушают проповедь, рассказывающую об истории возвращения Креста Господня, и молятся о здравии, благополучии и счастье в семье. В день Воздвижения Креста Господня совершаются обходы или крестные ходы с иконами и молитвами.

Церковной службе на Воздвижение предшествует всенощное бдение (26 сентября), а потом литургия. Праздничные службы, по традиции, проходят во всех православных церквях — Крест для поклонения торжественно выносится из алтаря на середину храма, на престол, где он остается до 4 октября (21 сентября по старому стилю) — дня отдания Воздвижения.

Праздник имеет один день предпразднства и семь дней попразднства.

На Воздвижение Креста Господня соблюдают пост в память о крестных страданиях Спасителя. 27 сентября нельзя есть мясо, рыбу, молочные продукты и яйца, даже если торжество выпадает на воскресенье. Поэтому готовить 27 сентября пищу на масле животного происхождения нельзя.

Воздвижение — народные традиции 27 сентября

В народных традициях празднование Воздвижение Креста Господня тесно переплелось с древнеславянскими дохристианскими обычаями. Торжество крестьяне воспринимали как окончательное наступление осени и смену времен года.

patriarchia.ru

На праздничный стол подавались только постные блюда. В народе верили, что соблюдающим пост на Воздвижение Креста Господня простится семь грехов.

Чаще всего хозяйки готовили что-нибудь из капусты нового урожая — жарили, тушили, пекли пироги, делали разнообразные салаты. Поэтому Воздвижение в народе также называли Капустницей. Об этом осталось немало поговорок: «На Воздвижение первая барыня — капуста», «И плохая баба на Воздвижение — капустница», «У доброго мужика на Воздвиженьев день и пирог с капустой».

По традиции дом окропляли освященной в церкви водой, чтобы защитить жилище от нечистой силы и людей с дурными помыслами. Мелом, углем, сажей, чесноком рисовали на стенах кресты, поэтому праздник в народе называли также Ставров день — от греческого «ставрос» — крест.

Небольшие крестики из дерева помещали в закромах и яслях животных, чтобы защитить дом, хлев и скотину от нечистой силы. Кресты делали также из веточек рябины. Отсюда еще одно название праздника — Битва правды и кривды.

По народным поверьям, 27 сентября бились тьма и свет, две силы, они же правда и кривда. Сумерки брали верх, день стремительно укорачивался. И только животворящий крест поможет пережить этот период.

Сохранялся запрет на походы в лес — до Благовещения, чтобы не мешать природе готовиться к зиме и уходить на покой. На Воздвиженье медведь залезает в берлогу на всю зиму. К этому дню все работы хозяйственные должны быть закончены, говорили: «Последний воз с поля движется, на гумно торопится».

Что нельзя делать на Воздвижение

27 сентября нельзя начинать и задумывать важные дела — ничего не получится;

Нельзя давать денег взаймы: это может помешать финансовому благополучию семьи;

На Воздвижение нельзя заниматься тяжелым трудом — делать ремонт, убирать или рубить дрова;

27 сентября запрещается ходить в лес, ведь там главенствует леший, который может сбить с пути и напугать;

На Воздвижение нельзя ругаться, ссориться, обижать окружающих, злословить и сплетничать, особенно с близкими людьми — считалось, что вся отрицательная энергия втройне вернется;

Также нельзя держать дверь открытой — в старину люди верили, что 27 сентября змеи ищут места для зимовки и могут заползти в любой дом.

Что нужно делать 27 сентября

В день Воздвижения Креста Господня обязательно посещение церкви. Если по дороге встречаются кресты, то следует остановиться и поклониться;

27 сентября принято поститься. По поверью, те, кто держит пост в праздник, получат прощение своих грехов;

В старину верили, что, если на Воздвижение Креста Господня, увидев птиц, отлетающих на юг, загадать заветное желание, оно непременно исполнится;

С 27 сентября по традиции сажали в саду яблони и ягодные кусты.

Приметы 27 сентября