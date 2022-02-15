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Бомба для мозга: какой популярный напиток в пять раз увеличивает риск инсульта

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Полина Старцева
Полина Старцева Райтер редакции сайта Пятого канала 1 150

Daily Express: энергетические напитки увеличивают риск инсульта в пять раз

Бомба для мозга: какой популярный напиток в пять раз увеличивает риск инсульта

Фото: Depositphotos / Wavebreakmedia

Любимый напиток студентов и трудоголиков оказался настоящим убийцей сосудов головного мозга и сердца.

Специалисты Кливлендской клиники обнаружили среди пациентов, попавших в больницу с инсультом, некоторое количество любителей энергетических напитков. Как отметила ревматолог, доктор медицинских наук Рула Хаджи-Али, в энергетиках содержатся огромные дозы кофеина и других стимуляторов, которые пагубно влияют на работу сосудов головного мозга.

«Мы обнаружили, что некоторые из тех, кто их пьет, попадают в больницу с инсультом или серьезными внутримозговыми кровоизлияниями. Обычно это молодые люди 30-40 лет, у которых другим проблем со здоровьем нет», — рассказала она.

Энергетики действительно содержат большое количество кофеина, однако производители маскируют его в составе с помощью гуараны. Немногие знают, что в ней стимулирующего вещества в два раза больше, чем в кофейных зернах.

Считается, что в умеренных количествах кофеин безопасен, однако при неумеренном потреблении стимулятор может стать смертельно опасным.

Медики Кливлендской клиники уверены, что инсульт после потребления энергетиков является следствием обратимого церебрального вазоконстрикторного синдрома (ОЦВС). У него есть очень яркий симптом — громоподобная нарастающая головная боль из-за резкого спазма в сосудах головного мозга. Он и может стать причиной инсульта.

Однако почему именно энергетики вызывают этот синдром медикам пока что непонятно, но считается, что проблема заключается в огромном количестве кофеина, пишет Daily Express.

Инсульт — один из опаснейших недугов, который без вовремя оказанной помощи может обернуться в лучшем случае инвалидностью, в худшем — смертью. Внимательное отношение к количеству потребляемого кофеина может серьезно снизить риски возникновения этого заболевания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой горячий напиток снижает уровень холестерина более чем на 17%.

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