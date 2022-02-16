Перемены и борьба: Каким будет 2022 год согласно зороастрийскому гороскопу

Из всех известных нам астрологий самой древней является зороастрийская. Она работает согласно одноименному календарю, по которому новый год наступает в день весеннего равноденствия и вступления солнца в знак Овна, то есть 21 марта. У календаря также есть и другое название — его называют сатурнианским. Его цикл строится на полном обороте Сатурна вокруг Солнца, что составляет 32 года. Именно столько знаков числится в этом гороскопе. Сайт ElleGirl рассказал, каким 2022 год будет согласно предсказаниям зороастрийских астрологов.

Год Коня

Как и говорилось выше, до 21 марта действовать будет «прошлогодний» знак. 2021 год проходил под покровительством тотема Коня. Этому благородному животному привычна жажда свободы, однако ему не чужды труд и упорство. Лошадям важно быть активными и подвижными, ведь без этого жизнь становится серой и унылой.

Именно поэтому Конь благоволит тем, кто трудолюбив и упорен в своем деле. Особого успеха достигнут те, кто займется своим здоровьем: поможет регулярное занятие спортом, зарядка и правильное питание.

Лошади обожают находиться в компании людей. Поэтому вам стоит посвятить больше времени родным и близким.

Год Гепарда

С 21 марта вступает в силу новый знак — Гепард. Под покровительством этого животного придется проявить всю силу своего духа. Гепард любит, когда люди отстаивают свои границы в бытовых вопросах, работе, на личном фронте. Однако стоит учитывать, что подобные поступки непременно приведут к переменам — к этому надо быть готовыми.

Год Болотной Кошки

Тем не менее следует учитывать, что за Гепардом, согласно зороастрийской астрологии, стоит его антипод — Болотная Кошка. Под ее покровительством люди становятся более трусливыми и ведомыми. Улетучивается рассудительность, присущая Гепарду, зато появляется опрометчивость и рассеянность. Поэтому стоит следить за тем, чтобы не перейти из рядов Гепарда во владение подлой Кошки.

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