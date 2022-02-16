Застрявшая на Крайнем Севере из-за бурана Барановская перепугала поклонников

Телеведущую настигла непогода по пути в аэропорт.

Юлия Барановская, которая всего пару недель назад публиковала в соцсети ролики с горными гориллами из Уганды, сейчас выкладывает видео с северными оленями. Можно только позавидовать столь обширной географии путешествий телеведущей.

Впрочем, на Крайнем Севере Барановскую ожидали не только приветливые олени, но и сюрпризы суровой местной погоды. Накануне телезвезда поделилась шокирующими кадрами мощного снежного бурана, в который ей довелось угодить по пути в аэропорт. Хотя, судя по комментариям Барановской, непогода только добавила остроты в ее северный вояж, но не испортила его.

«Попытка выехать с базы и добраться до аэропорта не увенчалась успехом, самолет улетел без нас. Это север, детка. Любимый север. И в итоге самый лучший День святого Валентина. Зато выспались, а это для нас большая редкость. А сейчас самый вкусный завтрак с очень красивым рассветом и в путь», — написала Барановская.

В свою очередь, поклонники телеведущей не на шутку встревожились за нее и посоветовали быть осторожнее и помнить, что у нее есть дети.

«Страшно! Боже, Юля! Берегите себя!»;

«Ничего себе! Вот это экстрим!»;

«Нафиг надо было тебе там быть, Юля? Что за удовольствие?»;

«Мурашки по коже. Как же там холодно, бррр»;

«Юля, помните о детях! Зачем вам такой экстрим?!» — укоряют фанаты безрассудную Барановскую.

Ранее 5-tv.ru рассказал об экспериментах Юлии Барановской с имиджем, которые не оценили ее поклонники.