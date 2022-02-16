Пьяная москвичка объяснила госпитализацию голодных детей странной болезнью: «Враждебный порок!»

Восьмимесячных детей не кормили больше суток. Обоих увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Минувшей ночью из заваленной мусором московской квартиры чудом спасли двух голодных младенцев. Родители мальчиков-близнецов были рядом, но почти в бессознательном состоянии — признаки стойкого алкогольного опьянения на лицо. При допросе мать несчастных заявила, что детей контролировала и даже кормила.

«Я кормила! Ну вот как вам доказать, что я детей кормила? У меня Ромочка когда заболел, кашель сильный был у малыша, он кроме питья — сок я давала — у меня ничего не пил», — подбирала слова москвичка, объясняясь в прокуратуре.

Почему обоих детей госпитализировали в тяжелом состоянии, дама, кажется, не поняла. Впрочем, она попыталась списать все на болезни, о которых ранее никто не слышал.

«У одного враждебный порок сердца!» — вдруг вымолвила мать, вероятно, имея в виду врожденное заболевание.

Отец восьмимесячных мальчиков сидел молча и даже не пытался вставить слово.

По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Официальный представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова заметила, что на момент приезда «скорой» родители детей действительно были нетрезвы. Предварительно, младенцев не кормили несколько дней, из-за чего их организмы сильно ослабли.

Неблагополучная семья проживала в доме на улице Плеханова. Известно, что ранее мужчину и женщину уже лишали родительских прав в отношении других наследников.

«По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. По решению Перовского межрайонного прокурора материалы процессуальной проверки изъяты из органов полиции и переданы для принятия процессуального решения в органы Следственного комитета», — добавила Нефедова.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото из заваленной мусором московской квартиры, где нашли оголодавших младенцев.