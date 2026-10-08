Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 36 0

Инородные предметы грозили привести к образованию отверстий и тяжелому воспалению брюшной полости.

В Москве двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов

Фото: MAX/Московская медицина

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В Москве двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов и попала в больницу

Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитных шариков, которые могли серьезно повредить кишечник. Ребенка доставили в Морозовскую больницу с сильным кашлем, сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Рентген показал, что в желудке малышки находятся многочисленные магниты. Они опасны тем, что после попадания в кишечник могут притягиваться друг к другу через его стенки. Это способно привести к образованию отверстий и тяжелому воспалению брюшной полости.

Врачи действовали быстро. Сначала хирурги осмотрели кишечник с помощью камеры, введенной через небольшие проколы, и убедились, что повреждений нет. После этого специалисты через пищевод извлекли магниты из желудка с помощью специальных эндоскопических инструментов — «ловушек» и «корзинок».

Операция прошла успешно. Сейчас девочка чувствует себя хорошо, в ближайшее время ее планируют выписать домой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что врачи Центральной городской клинической больницы Калининграда извлекли из желудка пациента деревянную зубочистку, которую он случайно проглотил вместе с куриным филе.

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Двухлетняя девочка проглотила более 250 магнитов

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