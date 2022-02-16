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Пьяные москвичи морили голодом младенцев несколько дней

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 42 277

Детей обнаружили в заваленной мусором квартире. Их состояние оценивается как тяжелое.

Пьяные москвичи морили голодом младенцев несколько дней

Фото: Depositphotos / lanakhvorostova

Двух голодных младенцев-близнецов обнаружили в столичной квартире, заваленной мусором. Восьмимесячным мальчикам требовалась срочная медицинская помощь. Жуткие кадры с места событий опубликовали в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

В ведомстве уточнили, что малолетних детей не кормили на протяжении нескольких дней. Их родители были обнаружены в состоянии сильного алкогольного опьянения. Младенцы проживали в полном хаосе: горы немытой посуды, разбросанные вещи, грязное белье, пыль, остатки упаковок от товаров, разбитые цветочные горшки и разодранные обои.

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«Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц. В ходе проверки, проведение которой поручено Перовской межрайонной прокуратуре, будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей. Родители ранее лишались родительских прав в отношении других детей», — говорилось в официальном сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Материалы дела изъяты у местных полицейских и переданы в территориальный отдел Следственного комитета РФ.

Telegram @moscowproc

Ранее 5-tv.ru сообщал о жутком инциденте в Москве, где женщина родила ребенка и выбросила его из окна четвертого этажа.

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