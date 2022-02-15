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Вера Алентова отчитала дочь Юлию Меньшову на презентации своей книги

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Оксана Тарасова
Оксана Тарасова Оксана Тарасова Журналист, копирайтер Инстаграм Вконтакте Фейсбук 2 557

Актриса к 80 годам решилась откровенно рассказать о своей жизни. Эпиграфом стало трогательное признание мужу Владимиру Меньшову, ушедшему из жизни минувшим летом.

Вера Алентова отчитала дочь Юлию Меньшову на презентации своей книги

Фото: ТАСС / Геодакян Артем

Народная артистка РФ Вера Алентова накануне 80-летия презентовала столичной публике автобиографическую книгу. В ней, как отметила автор, все правда. На страницах своего творения актриса рассказала о своей семье, о дочери Юлии Меньшовой, о любви к мужу Владимиру Меньшову, который ушел из жизни минувшим летом. Не справившись с последствиями коронавирусной инфекции. В своих мемуарах Алентова, как пишет сайт KP.RU, также впервые раскрыла подробности всех своих пластических операций.

История любви артистки и режиссера довела публику до слез. Известно, что знаменитая кинопара прожила вместе почти всю жизнь — без малого 60 лет. Они встретились студентами, вместе прошли путь к славе и признанию, выдержали немало испытаний — даже уход Меньшова к другой женщине и его возвращение. Свою книгу Алентова ему и посвятила. В эпиграфе сказано: «5 июля 2021 года умер Володя, закатилось мое солнышко». Эти строки разбили не одно сердце гостей мероприятия.

Мемуары народная артистка готовила два года. В них много личных фотографий, среди которых последняя совместная с покойным супругом. Алентова призналась, что много раз отказывалась от идеи рассказать о своей жизни. Решилась только сейчас.

Instagram @juliavmenshova

«Первый раз мне предложили написать книгу после фильма «Москва слезам не верит. Тогда я отказалась: ну что я могла написать… Мне казалось, это дело людей в возрасте… Когда проживаешь такую длинную жизнь и у тебя есть возможность оглянуться назад, ты действительно понимаешь: в твоей жизни все, что случилось, случилось неслучайно. Когда ты доходишь до определенного рубежа, даже пока не теряешь близкого человека, начинаешь понимать: это странно — что-то скрывать, это неразумно и неверно», — призналась актриса.

По словам Алентовой, отчасти эта книга — для ее наследников. Она надеется, что внуки и правнуки, повзрослев, захотят узнать о ее судьбе, а интересно им будет, только если история будет правдивой. В мемуарах, добавила звезда, много неприятных для нее моментов, но каждое слово ценно своей искренностью.

В разгар презентации в зале появилась Юлия Меньшова. Она только отыграла свой спектакль и поспешила в другой театр, где чествовали маму. Увидев опоздавшую дочь, актриса публично ее отчитала:

«Про меня столько хороших слов сказали, а ты не слышала!».

Но стоит отметить, Меньшова и сама всегда полна восторженных слов о родителях. Едва ли она услышала бы что-то новое о легендарной паре российских деятелей киноискусства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Юлия Меньшова нежно поздравила супруга Игоря Гордина с Днем всех влюбленных.

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