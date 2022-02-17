Роза Сябитова об отношениях с Ларисой Гузеевой: «Мы не дружим»

Соведущие легендарного свадебного ток-шоу в самом начале проекта договорились о том, какие их будут связывать отношения.

Роза Сябитова рассказала правду об отношениях с Ларисой Гузеевой. По ее словам, они поздравляют друг друга с праздниками, могут спросить о здоровье, но подругами при этом не являются. На этом в свое время настояла сама Гузеева.

«Мы с ней не дружим, потому что она — умничка! Она не любит, когда я так говорю, но она — мой учитель, мой сенсей! Она в самом начале сказала: «Девочки, не дружим! У нас бабский коллектив, давайте нести это все в программу», — объяснила Сябитова в интервью Алене Жигаловой.

ТАСС / Краснова Александра

Известная сваха также призналась, что не звонила Гузеевой, когда та в прошлом году болела коронавирусом. Актриса тяжело переносила недуг.

«Зачем звонить человеку? Она все равно болеет. Не надо звонить близким, потому что они сами в шоке. Я просто ждала, молилась и верила. И, слава богу, у Лариски хороший иммунитет, она поправилась», — рассказала телеведущая.

При своей позиции невмешательства Сябитова отметила, что если кто-то оскорбит при ней Гузееву, то она «надает лещей» обидчику.

«Мы — семья. Попробуйте что-нибудь сейчас плохое про нее сказать, — заявила сваха, — Она — моя родственница. Я могу ее критиковать, и она мне это разрешает. А вы — не можете. За нее глотку порву!».

Вокруг отношений телеведущих ходит множество слухов. Поклонники передачи подозревали, что между Гузеевой и Сябитовой есть место настоящей вражде из-за непростых характеров и регулярных подначек в эфирах. Однако, как рассказала сваха, серьезных конфликтов между ними за все время, сколько идет передача, не возникало.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Роза Сябитова раскрыла секреты своей жизни.