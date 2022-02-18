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Не поддавайтесь хаосу! Китайский совет дня на пятницу, 18 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 3 909

Сегодня можно знакомиться и переезжать, а вот визиты к врачу лучше отложить.

Не поддавайтесь хаосу! Китайский совет дня на пятницу, 18 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в четверг, 17 февраля?

В пятницу энергии совершат кульбит – в одном дне соберется сразу три Водяных Тигра. Энергетический триплет принесет много движения, разговоров, повышенную эмоциональность и некую хаотичность мыслей и чувств.  

Имеет смысл в этот день обратить внимание на себя любимого и не загружать свое тело и голову невыполнимыми задачами. Но, по идее, в такой день должно хорошо получаться все, что связано с движением – переезды, перемещения, знакомства и трудоустройства.

Не стоит в эту пятницу тратить время на посещение медицинских учреждений. Назначьте визит к врачу на иную, более благоприятную дату. На следующей неделе будет пара-тройка удачных дат для медицинских манипуляций.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

+1° Атмосферное давление 726 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.75
0.74 86.13
0.82
Не поддавайтесь хаосу! Китайский совет дня на пятницу, 18 февраля

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