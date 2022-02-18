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Умер актер из «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин

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Василий Заика
Василий Заика Василий Заика Шеф-редактор сайта Пятого канала 6 373

89-летний народный артист РФ был госпитализирован с осложнениями после перенесенного COVID-19.

Умер актер из «Весны на Заречной улице» Геннадий Юхтин

Фото: Кадр из фильма "Весна на Заречной улице" (1956)

Умер народный артист РФ Геннадий Юхтин. Трагическую новость сообщили в Союзе кинематографистов РФ, передает ТАСС.

«Геннадий Юхтин умер», — сказал собеседник агентства.

Знаменитость на днях во второй раз попал в больницу. Источник из окружения актера сообщал, что Юхтин никак не мог оправиться от ковида.

При первой госпитализации — 9 февраля — у Геннадия Гавриловича наблюдались серьезная отдышка из-за пневмонии, а также общая слабость и признаки ОРВИ. Когда состояние стабилизировалось, актер стал проситься домой. Лечащие врачи пошли на уступки, но оказалось, что организм звезды самостоятельно не в силах победить болезнь — требуется более длительный курс реабилитации.

Геннадий Юхтин родился 30 марта 1932 года в селе Чубовка Куйбышевской области. Будущий актер стал круглым сиротой в десять лет, из-за чего попал в детский дом. По окончании школы он поступил во ВГИК, где учился на курсе Ольги Пыжовой и Бориса Бибикова. В 1955 году заступил на службу в Театр-студию киноактера.

Юхтин знаком отечественному зрителю по таким картинам, как «Дело Румянцева», «Чужая родня», «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Акваланги на дне», «Неуловимые мстители», «Братья Карамазовы» и другим.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что вдова Кира Булычева, писательница Кира Сошинская умерла в возрасте 88 лет.

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