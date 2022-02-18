Вдова Кира Булычева, писательница Кира Сошинская умерла в возрасте 88 лет

Писатель-фантаст и вдова Кира Булычева Кира Сошинская ушла из жизни в своей квартире в Москве в Большом Тишинском переулке, передает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

«Кира Алексеевна Сошинская, 1933 года рождения, умерла у себя в квартире в Большом Тишинском переулке. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сказал собеседник агентства.

Кира Сошинская — вдова писателя-фантаста Игоря Можейко. Именно в честь жены он взял псевдоним и прославился в мире как Кир Булычев. В честь дочери писателей Алисы была названа главная героиня серии детских книг. Для мужа Сошинская была всем — любовью, поддержкой, коллегой, переводчицей и художницей. Помимо произведений мужа она также иллюстрировала серию «Зарубежная фантастика» издательства «Мир» и сборник рассказов Льва Толстого.

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