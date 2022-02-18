«Поколение, которое уходит»: актер Виктор Раков о Геннадие Юхтине

На 90-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусом, умер советский и российский актер Геннадий Юхтин. Его коллега по сериалу «Петербургские тайны» Виктор Раков рассказал, каким был в жизни Геннадий Гавриилович.

«Он прекрасный человек и замечательный артист. Прекрасный, добрый, улыбчивый. По жизни он был очень честным. И никаких, думаю, что никаких подлых действий с его стороны не было за всю его жизнь. Это то поколение, которое, к сожалению, уходит, а на смену, порой, приходят не самые достойные люди», — рассказал Виктор Раков.

Геннадий Юхтин сыграл в фильмах и сериалах более 180 ролей. Многие из них были небольшими, но очень запоминающимися для зрителей.

«Дело не в значимости роли, а в исполнении. У него оно всегда было профессиональным и запоминающимся, — считает Виктор Раков. — Я ошарашен… Искренние соболезнования родным, близким, да и всем нам, потому что это наша культура, наше достояние…»

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