Главные женщины и мистические случаи в жизни Геннадия Юхтина

На 90-м году жизни не стало Геннадия Юхтина. Актер хорошо известен зрителям по фильмам «Весна на Заречной улице», «Баллада о солдате», «Неуловимые мстители» и многим другим.

Настоящее имя Геннадия Юхтина

Родители Юхтина были коммунистами. И когда у пары родился сын, недолго думая, его назвали Гением. Вполне подходящее имя для будущего строителя социализма, решили родители. Старшая сестра у Гения была наречена аналогичным образом. Девочку звали Идея. Детство у Юхтина было непростым… Мать погибла в войну, мальчика воспитывали то бабушки, то тетки, то и вовсе он оставался на попечении сестры. Отца тоже не стало: умер от фронтовых ран. Гений часто связывался с плохой компанией, где его и прозвали Геной. А потом был детский дом. Именно там Гений увлекся кино и начал играть в школьных постановках.

Во ВГИК он поступил с первого раза. И когда юный актер начал играть свои первые роли в кино, то в титрах его подписывали «Геннадий Юхтин». На экране — Геннадий, а по документам — Гений. Много вопросов возникало у сотрудников бухгалтерии, которые не понимали, кому в итоге-то платить зарплату?

Кадр из фильма «Весна на Заречной улице» (1956)

Опасные случаи на съемках

На протяжении всей кинокарьеры с Геннадием Юхтиным на съемочной площадке происходили опасные, а порой и мистические случаи.

Все началось в 1955 году. В Ленинграде снимали картину «Дело Румянцева». Впоследствии именно этот фильм принесет Юхтину всесоюзную славу. Молодой актер отдыхал после работы в ресторане. Его пристально начал разглядывать незнакомец. Геннадию это не понравилось и завязалась драка. Да такая, что полетела посуда со столов. Осколком Юхтину ранило руку. Пустяк, подумал актер. Но на следующий день рука так распухла, что пришлось обращаться в больницу. Врачи пугали ампутацией, говорили, что такое сильное заражение точно не получится вылечить. Каким-то чудом Юхтин выздоровел. Необходимость ампутации пропала.

Это был первый случай, когда жизнь Геннадия могла круто измениться, но не последний. На съемках картины «Гроза над Белой» Юхтина снесло волной взрыва. «Постарались» режиссер с оператором, решили увеличить мощность заряда, да не рассчитали. Взрыв был таким сильным, что актера сбило с ног и контузило. Опять больница во время съемок! Единственное, о чем жалел после этого случая Юхтин, что кадр не вошел в фильм.

Личная жизнь Геннадия Юхтина

В молодости Юхтину было не до жены и детей, хотя актер и мечтал о своей семье. Как-то в Одессе он познакомился с девушкой-переводчицей Еленой. Но короткий роман закончился, оставив лишь воспоминания. Было еще несколько увлечений малоизвестными актрисами, но все не то…

Геннадий Юхтин считал, что женился он поздно. Его избранницей стала девушка по имени Лидия. Сам актер говорил, что долго выбирал супругу, потому что перед его глазами были примеры, когда актеры разводились. Видимо, поэтому он себе выбрал в жены не актрису, а простую бухгалтершу. Долго не ухаживал: пару букетов цветов и все. Актер шутил, что у него просто ума не хватило. Но Лидия к тому времени уже влюбилась в своего ухажера, поэтому с радостью согласилась на брак. Супруги жили хорошо, редко ссорились. Детей у них не было.