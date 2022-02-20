«Не трогай, не будет пахнуть»: Салтыков с пренебрежением отозвался об экс-супруге

Официальный брак музыканта с Ириной Салтыковой был расторгнут еще в середине 1990-х годов, однако бывшие муж и жена до сих пор не могут наладить отношения даже ради общей дочери.

Певец Виктор Салтыков развелся со своей знаменитой женой Ириной еще в середине 1990-х годов. До сих пор знаменитости находятся в напряженных отношениях. По версии экс-супруги музыканта, развод произошел из-за пагубного пристрастия исполнителя хита «Ты замуж за него не выходи» к алкоголю. Мало того, он якобы поднимал на избранницу руку. Виктор же привык не реагировать на высказывания Ирины, предпочитая помнить об их браке только хорошее.

«По ее мнению, любая моя фраза, сказанная вскользь, адресована ей. Как сказал мой отец: „Не трогай, не будет пахнуть“. — признался артист в интервью „Собеседнику“. — Мы же не просто так разошлись, не подходили друг другу. Ира — очень сложный человек. Я сделан из другого теста, для меня женское олицетворение выглядит иначе. Я видел какие-то моменты, но думал, что с годами все пройдет».

Тем не менее улучшений не последовало и паре пришлось разорвать отношения. Вероятно, это к лучшему, ведь вскоре Салтыков нашел свою настоящую любовь в лице девушки, которая младше его на 15 лет — Ирины Метлиной. С ней певец счастлив уже 30 лет и практически боготворит свою избранницу.

«Даже в 17 лет она меня понимала, хоть у нас с ней разница в возрасте — 15 лет. Я никогда не чувствовал с ней вот этого разрыва, мне было с ней так легко, да и сейчас ничего не изменилось», — поделился Салтыков.

Музыкант и Ирина Метлина воспитывают двоих детей — Анну и Святослава. Ирина Салтыкова родила Виктору дочь Алису, которая пошла по стопам родителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Виктор Салтыков уличил свою экс-супругу в обмане.