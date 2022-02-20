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Алферова поделилась беспокойством о возрасте: «Не могу к такой себе привыкнуть»

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 037

Знаменитость даже в свои 70 лет активно снимается в кино, сериалах и выступает на сцене театра.

Алферова поделилась беспокойством о возрасте: «Не могу к такой себе привыкнуть»

Фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Актриса Ирина Алферова в свои 70-лет ведет активную актерскую деятельность: снимается в кино, сериалах и выступает в театре. Однако за кулисами она становится обычной женщиной со своими комплексами и недостатками, ведь артистка сильно беспокоится о своей внешности из-за почетного возраста.

«Вот я вижу в зеркале изменения. Почему это болезненно? Потому что это не я, я не могу к такой себе привыкнуть. Изменилась внешность, изменилось тело. А внутри-то ничего не изменилось, мудрость, конечно, есть определенная, но все равно все живое, и так же хочется любить», — цитирует артистку StarHit.ru.

Дополнительным поводом для переживаний стала как волонтерская деятельность Алферовой в доме престарелых, так и сопутствующие съемки в фильме Сергея Светлакова «Старые шишки», который повествует как раз о пенсионерах, живущих в подобных учреждениях. Этот опыт помог ей взглянуть с совершенной иной стороны на вопрос о возрасте: она увидела как старики живут в пансионатах и осознала, что им оказывают недостаточно любви и заботы, ведь по ее мнению они достойны большего.

«Иногда вижу пожилых, совсем старых мужчин, они говорят комплименты, дарят цветы. Потому что внутри себя они молоды! Как это ужасно. Это Бог неправильно придумал. Знаете, моя любимая актриса Роми Шнайдер умерла довольно молодой, и Ален Делон, у которого с ней был роман, сказал: «Хорошо, что она вовремя умерла. Потому что она бы не пережила свою старость, она не смогла бы смириться со своей некрасотой“», — поделилась мнением знаменитость.

Актриса уверена, что в этой жизни нужно успеть исполнить все свои мечты и стремления, чтобы в старости уже ни о чем не сожалеть. При этом артистка далеко не такая «бойкая» как ее мать. Женщина недавно отметила свой 100-летний юбилей, но даже в таком возрасте с удовольствием выходит на публику и не стесняется танцевать. У Алферовой, по ее признанию, на все это уже не хватает сил.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что думает Ирина Алферова о тайном внебрачном сыне Александра Абдулова.

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