Ирина Алферова о тайном внебрачном сыне Абдулова: «И знать не хочу»

Фотография в кармане пиджака случайно раскрыла большой секрет покойного артиста.

Бывшая супруга Александра Абдулова Ирина Алферова резко отреагировала на новость о том, что у артиста мог родиться сын в 1987 году. В то время они еще были женаты. Актриса коротко сказала журналистам, что думает по этому поводу.

«Не знаю ничего и знать не хочу! Это не ко мне», — цитирует Алферову StarHit.ru.

Новость о том, что у Александра Абдулова был тайный внебрачный сын, обсуждается с конца 2021 года. Тогда в кармане пиджака покойного артиста была найдена загадочная фотография с маленьким мальчиком. Как позже выяснилось, на ней был изображен Александр Коваль.

Как признался сам 34-летний мужчина, его мать никогда не рассказывала ему об отце, а он старался не поднимать очевидно болезненную тему. Однако на прямой вопрос об Абдулове Ольга Коваль ответила утвердительно. По ее словам, у нее был роман с артистом во время съемок фильма «Десять негритят». Ольга тогда работала костюмером.

Kp.ru

Спустя два года после рождения мальчика она отправила фото Абдулову, но тот так и не решился встретиться с сыном. Однако официального подтверждения этой истории ДНК-тестом пока что не было. Родственники Абдулова готовы провести экспертизу, но пока что сам Александр не торопится ее делать.

Друзья покойного актера рассказали журналистам, что действительно когда-то тот показывал им этот снимок. Однако на момент появления у Абдулова сына тот был женат на Ирине Алферовой, что делает ситуацию еще более запутанной. Артисты прожили в браке 17 лет, считаясь одной из самых красивых пар советской киноиндустрии.

Считалось, что их союз распался из-за нежелания Алферовой терпеть многочисленные мимолетные романы Абдулова, однако позднее актриса призналась, что ее бывший супруг сам ушел из семьи. Обсудить произошедшее они так и не смогли — Абдулов умер.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что семья Абдулова захотела встретиться с его предполагаемым внебрачным сыном.