У работающих пенсионеров вырастет зарплата в 2022 году. Но при одном условии

Доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский рассказал о ряде изменений, ожидаемых в 2022 году.

Работающих пенсионеров России ждет ряд изменений в 2022 году, в том числе повышение заработной платы при определенных условиях. О них агентству «Прайм» рассказал доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

По словам эксперта, в этом году для упомянутой категории граждан увеличена предельная величина базы для начисления взносов в ПФР, однако чем выше этот показатель, тем меньше может заработать пенсионных баллов человек при неизменной зарплате.

Так, если пенсионер уволится в 2022 году, ему будут начислены баллы по «повышенной стоимости» (104,69 рубля) — и максимальная прибавка к августу 2022 года составит 314,07 рубля. В связи с установлением МРОТ на уровне 13890 рублей вырастет зарплата у тех, кто получает ежемесячно меньшую сумму.

Официальная индексация будет доступна также работающим гражданам, получающим социальную и государственную пенсию. К примеру, участники ликвидации аварии в Чернобыле могут и работать, и получать индексированные выплаты — с 1 апреля они увеличатся на 7,7%. Если речь идет о страховой пенсии, прибавку получить не получится.

Как отметил Гиринский, измениться может и зарплата пенсионеров, так как она должна пересчитываться с учетом инфляции. Исключением станут только сотрудники государственных и муниципальных учреждений, так как оплата их труда регулируется отдельными нормативными актами.

В 2022-м трудоустроенные пенсионеры смогут быстрее получать налоговые вычеты за лечение и образование. Если раньше вернуть часть потраченных средств можно было только спустя год, то теперь оформить его можно будет в текущем году. Также, по словам Гиринского, сотрудники предприятий пенсионного возраста более не должны уведомлять начальство о больничном — информацию с портала Госуслуг будет передавать работодателю ФСС.

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