Экономисты объяснили россиянам, что делать со вкладами: «Ни рисков, ни выгоды»

Обвал финансового рынка в феврале 2022-го заставил понервничать миллионы россиян. Эксперты рассказали 5-tv.ru, что вкладчикам делать со своими деньгами в это непростое время.

По мнению экономиста Вячеслава Зайченко, ситуация со вкладами куда проще, чем многим может показаться на первый взгляд.

«Если это рубли, то как бы, боюсь, что вряд ли стоит что-то делать. Потому что они обычно идут по годовой, по полугодовой ставке и привязаны к временным значениям», — рассказал эксперт.

По словам экономиста, здесь вряд ли что-то может измениться. С валютой обстоятельства складываются иначе.

«Возьмем эту пару недель, скажем так, активных событий, думаю, вряд ли люди от этого что-то выиграют. Поэтому как рисков нет в долгосрочной перспективе, так и выгоду вряд ли можно извлечь», — считает экономист Вячеслав Зайченко.

Ситуация на финансовых рынках вызывает беспокойство у многих. Вспоминая опыт 90-х, люди опасаются, что власти могут заблокировать доступ к кровно заработанным средствам. Но эксперты спешат успокоить мнительных вкладчиков.

«В 1998 году, когда был дефолт, и то какую-то часть сбережений, весьма существенную, удавалось вернуть. Ну а сейчас-то что? Сейчас экономика, в отличии, например, от американской, не обременена такими долгами», — напомнил проректор РАНХиГС Андрей Марголин.

ranepa.ru; 5-tv.ru

По словам эксперта, ситуация в российской экономике достаточно прочная. Однако сложности всю же возникнут. Но и тут, считает Андрей Марголин, все обязательства перед гражданами будут выполнены. Виновницей возникшей ситуации в финансовом секторе России эксперт считает геополитическую обстановку. В то же время он заявил, что нервничать бессмысленно. Правильнее будет сохранять спокойствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что экономист оценил вероятность подорожания основных продуктов после признания ЛДНР.