Экономист оценил вероятность подорожания основных продуктов после признания ЛДНР

Некоторые россияне опасаются, что после признания ДНР и ЛНР в России поднимутся цены на базовые продукты питания. Юрист-экономист Юрий Капштык поделился c 5-tv.ru своим прогнозом на стоимость продовольственной корзины в РФ.

Эксперт заметил, что инфляция в 9% «делает свое дело». В российских магазинах действительно наблюдается ежемесячный рост стоимости базовых продуктов питания. По личным подсчетам экономиста Капштыка, в ближайшие три месяца она может вырасти еще на 15-20%.

«Но сказать, что будет глобальный однодневный скачок роста цен в виде дефолта, я бы, наверно, воздержался. По одной причине — потому что контрактные обязательства внешнеэкономических поставок выполняются», — пояснил Юрий Капштык.

По словам экономиста, внутренний рынок насыщается за счет импортозамещения, начатого в 2014-м. События восьмилетней давности многому научили российский ритейл и производителей, поэтому новые ограничения фактически не возымеют эффекта.

Рост цен на основные продукты питания эксперт объяснил перестройкой рынка между его возможностями, потребностям и мощностями. А большинство продуктовых товаров в магазинах сейчас — российского производства, что доказывает независимость России в этом вопросе.

«Рост цен будет нести не хаотичный, а вполне прогнозируемый порядок», — рассудил эксперт.

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