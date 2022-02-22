Экономист оценил вероятность подорожания основных продуктов после признания ЛДНР

|
Ольга Петровиченко
Ольга Петровиченко Ольга Петровиченко Журналист Эксклюзив 4 781

Рост цент на базовые продукты понесет прогнозируемый характер, а не хаотичный.

Фото, видео: Depositphotos / xxxPATRIK; 5-tv.ru

Некоторые россияне опасаются, что после признания ДНР и ЛНР в России поднимутся цены на базовые продукты питания. Юрист-экономист Юрий Капштык поделился c 5-tv.ru своим прогнозом на стоимость продовольственной корзины в РФ.

Эксперт заметил, что инфляция в 9% «делает свое дело». В российских магазинах действительно наблюдается ежемесячный рост стоимости базовых продуктов питания. По личным подсчетам экономиста Капштыка, в ближайшие три месяца она может вырасти еще на 15-20%.

«Но сказать, что будет глобальный однодневный скачок роста цен в виде дефолта, я бы, наверно, воздержался. По одной причине — потому что контрактные обязательства внешнеэкономических поставок выполняются», — пояснил Юрий Капштык.

По словам экономиста, внутренний рынок насыщается за счет импортозамещения, начатого в 2014-м. События восьмилетней давности многому научили российский ритейл и производителей, поэтому новые ограничения фактически не возымеют эффекта.

Рост цен на основные продукты питания эксперт объяснил перестройкой рынка между его возможностями, потребностям и мощностями. А большинство продуктовых товаров в магазинах сейчас — российского производства, что доказывает независимость России в этом вопросе.

«Рост цен будет нести не хаотичный, а вполне прогнозируемый порядок», — рассудил эксперт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что антироссийские санкции насмешили журналиста из США.

+1° Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
80.42
3.65 90.88
3.54
Названы даты рождения людей, которым нельзя было жениться 22.02.2022

Последние новости

19:58
Умер звезда передачи «Кабачок «13 стульев» Олег Вавилов
19:57
Российские регионы активно включаются в акцию по сбору гумпомощи беженцам Донбасса
19:38
Экономист оценил вероятность подорожания основных продуктов после признания ЛДНР
19:22
Названы даты рождения людей, которым нельзя было жениться 22.02.2022
19:04
Владимир Путин подписал законы о ратификации договоров с ЛДНР
18:51
Фокусы организма: вирусологи нашли у части россиян особый иммунитет к COVID

Сейчас читают

Эх раз, еще раз: ТОП-3 женских имен, обладательницы которых меняют мужей
Покупать или нет? Аналитик назвал два сценария движения курсов валют после признания ЛДНР
Названы обладатели группы крови с самым сильным иммунитетом
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год