Адвокат Алешкин: близким МакSим грозит до пяти лет тюрьмы за подделку документов

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Артем Зайцев
Артем Зайцев Райтер редакции сайта Пятого канала 1 064

Некоторые люди из окружения знаменитости, по ее же словам, переоформляли ее собственность во время пребывания певицы в больнице.

Адвокат Алешкин: близким МакSим грозит до пяти лет тюрьмы за подделку документов

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

Опасная форма пневмонии и последовавшая за ней кома разделили жизнь певицы МакSим на «до» и «после». 38-летняя знаменитость стала не только осторожнее относиться к своему здоровью, но и к окружению. Дело в том, что за время пребывания артистки в больнице ее «близкие», которые находились рядом на протяжении последних 15-20 лет, на самом деле переоформляли документы о собственности и подделывали подписи звезды.

Звездный адвокат Андрей Алешкин, проанализировав заявление певицы, определил две статьи, по которым можно судить ее неблагочестивое окружение: статья 327 УК РФ — «подделка документов» и статья 165 УК РФ «злоупотребление доверием», цитирует его слова KP.RU.

«По совокупности наказание может составить до пяти лет лишения свободы», — подчеркнул Алешкин.

Пока артистка не подает в суд, и адвокат советует не торопиться с этим. Сначала лучше зафиксировать факт мошенничества с помощью полиции.

«Я бы посоветовал сначала обратиться в полицию, возбудить уголовное дело, провести графологическую экспертизу, установить факт подделки, а уже потом обращаться в суд, имея на руках доказательства вины», — заявил юрист.

По его словам, в рамках Гражданского кодекса можно лишь признать сделку с собственностью недействительной, а посредством Уголовного кодекса есть возможность привлечь предполагаемых мошенников к ответственности за содеянное.

«А кроме того, в рамках уголовного дела можно предъявить гражданский иск и потребовать возмещения морального и материального ущерба. В таком случае дело пойдет быстрее, и правда восторжествует», — резюмировал Алешкин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Певица МакSим потеряла голос после пневмонии.

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