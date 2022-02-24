Что вы творите? ТОП-4 знаков зодиака, которым трудно выйти замуж

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 211

Астрологи считают, что у этих знаков зодиака есть черты характера, которые не выдержит даже самый терпеливый партнер.

Что вы творите? ТОП-4 знаков зодиака, которым трудно выйти замуж

Фото: Depositphotos / Jaykayl

Встретить любимого и близкого по духу человека иногда непосильная задача, поиск мужчины мечты порой занимает годы. Для многих девушек обретение любви становится сложной задачей. Но еще сложнее — сохранить отношения. В любовном союзе не всем под силу находить компромиссы и поступаться собственными принципами ради партнера. В итоге в некоторых случаях не доходит даже до свадьбы — влюбленные разбегаются из-за несоответствия характеров. WMJ.ru рассказывает, представительницам каких знаков зодиака сложнее всего выйти замуж из-за своего поведения.

Телец

Представительницы второго по счету знака в зодиакальном круге отличаются избирательностью. Они долго выбирают партнера, который подходит им по всем параметрам.

Но и в отношениях с идеальной половинкой не все бывает гладко. Тельцы отличаются импульсивностью и страстью. В попытках доказать свою правоту представительницы этого знака зодиака часто действуют агрессивно, что отбивает у партнера желание строить долгие и крепкие отношения.

Дева

Педантичные Девы внимательны к деталям не только в быту, но и жизни. Поэтому они много и часто анализируют партнера. Даже если идеальный мужчина Девы предложил девушке укрепить отношения штампом в паспорте, Девы все равно будут в нем сомневаться. При решении представительницы этого знака зодиака руководствуются умом, а не чувствами и эмоциями. Чересчур рациональный подход может спугнуть мужчину и засомневаться в искренности Девы.

Весы

Представительницы этого знака отличаются легкостью и воздушностью. Легкий нрав Весов так нравится представителям сильного пола, что девушки-Весы всегда пользуются мужским вниманием в обществе. Но у этого качества есть и отрицательная сторона: претендент на сердце Весов может не выдержать конкуренции и оставить попытки покорить девушку. Поэтому Весам сложно выйти замуж.

Стрелец

Девушки-Стрельцы довольно скрытны. Они не сразу демонстрируют свой темперамент. В первое время представительницы этого знака могут казаться спокойными и сдержанными. Но если они выйдут из себя, то покажут вспышки агрессии. Это может отпугнуть потенциального партнера Стрельцов, потому что этот знак зодиака раздражается из-за малейшего конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, мужчин каких знаков зодиака астрологи считают самыми гулящими.

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