Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 6 986

Самое время пуститься за новыми гастрономическими впечатлениями. Но перед этим все же стоит поработать.

Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» в пятницу, 25 февраля?

В пятницу никаких новых дел не захочется. Оно и понятно, конец недели редко бывает результативным. Впрочем, если вы займетесь спокойной рутиной, есть шанс, что трудовая деятельность окажется весьма эффективной.

Многим в пятницу захочется поблистать на публике. Не отказывайте себе в удовольствии — организуйте выход в свет. Особенно удачными и запоминающимися могут быть походы за новыми гастрономическими впечатлениями. Бронируйте столики в заведениях, где еще не бывали — так вы впустите новое в свою жизнь.

Если рестораны не актуальны — устройте терапевтический шопинг и расслабляющий поход к косметологу. Забота о себе любимом в этот день принесет вам ощутимый результат в виде хорошего настроения, уверенности в себе и собственной неотразимости.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

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Блистайте на публике! Китайский совет дня на пятницу, 25 февраля

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