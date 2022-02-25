Кардиолог рассказал, как по внешности человека распознать поражение сердца

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Юлия Федорова
Юлия Федорова Юлия Федорова Журналист 1 029

Кардиолог Гаглошвили, как распознать поражение сердца по внешнему виду

Кардиолог рассказал, как по внешности человека распознать поражение сердца

Фото: Depositphotos / HayDmitriy

Вопреки расхожему мнению, «мешки» под глазами не указывают на сердечную недостаточность, уточнил доктор.

Среди опасных заболеваний сердца выделяют хроническую сердечную недостаточность. При болезни орган отказывается перекачивать то количество крови, которое необходимо для поддержания достаточного уровня кислорода в организме. Хроническая сердечная недостаточность возникает в результате порока сердца, атеросклероза коронарных сосудов, ишемических отеков и других заболеваний. Ее можно распознать по характерным внешним признакам, рассказал кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Как определить сердечную недостаточность

По словам специалиста, на сердечную недостаточность указывают характерные отеки ног. При этом конечности отекают одинаково — не бывает сердечных отеков, когда одна нога отекла меньше другой.

«Кожа над отеками холодная, может быть синюшная. Сердечные отеки нарастают снизу вверх (начинаются с лодыжек и прогрессируют вверх), могут сопровождаться одышкой, аритмией», — предупреждает врач.

Вопреки распространенному мнению «мешки» под глазами не указывают на сердечную недостаточность. Врачи считают отеки под глазами следствием надпочечных заболеваний, неправильного образа жизни, недосыпа.

Какие анализы покажут сердечную недостаточность

При проявлении симптомов необходимо своевременно сдать анализы, уточняет доктор. Необходимо проверить:

  • Общий белок крови;
  • Альбумин;
  • Креатинин;
  • Скорость клубочковой фильтрации.

Заподозрившим хроническую сердечную недостаточность необходимо сдать общий анализ мочи.

«Если обнаруживается белок, то анализ мочи на суточную протеинурию и УЗИ почек», — уточнил доктор.

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