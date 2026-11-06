«Ночные заряды снега»: Москва встретит выходные с погодными сюрпризами

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Дарья Белова
Дарья Белова 40 0

Стоит ли ожидать начала настоящей зимы?

Погода в Москве на выходные — 7–8 ноября

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Погода

Снег и гололедица придут в Москву 7–8 ноября

Москвичам стоит приготовиться к погодным сюрпризам. В выходные, 7 и 8 ноября, в столице ожидаются снегопады, гололедица и температура до плюс четырех градусов. О том, как изменится погода, РИА Новости рассказал ведущий специалист центра погоды Евгений Тишковец.

«В субботу, после ночных зарядов снега в тылу циклона, с наступлением светлого времени суток, благодаря гребню антициклона распогодится, но всего около нуля градусов, что даже немного ниже климатической нормы начала ноября», — сообщил Тишковец.

Но передышка окажется недолгой. Уже вечером в субботу и в ночь на воскресенье в Москву придет теплый атмосферный фронт. Вместе с ним вернется снегопад. Ночью столбики термометров покажут от минус одного до плюс одного градуса, поэтому на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица.

В воскресенье небо затянут облака. Сильных осадков синоптик не прогнозирует, хотя местами возможна морось. После полудня воздух прогреется до плюс двух — плюс четырех градусов.

«К концу дня снежный покров опять растает, и его устойчивого формирования до конца осени не прогнозируется», — подчеркнул эксперт.

Впрочем, расслабляться рано. На следующей неделе в столице сохранится сырая погода, а температура составит от плюс четырех до плюс шести градусов.

Из-за ухудшения погодных условий москвичам временно придется отказаться и от поездок на арендованных электросамокатах и велосипедах. Все сервисы проката в городе приостановили работу. Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов объяснил это требованиями безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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