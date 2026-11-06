По памяти прошлись ногами: дизайнер свадебного платья принцессы Дианы подала в суд

Daily Mail: дизайнер свадебного платья принцессы Дианы подала в суд

Свадебное платье принцессы Дианы спустя 45 лет после ее венчания снова оказалось в центре громкого конфликта. Автор легендарного наряда Элизабет Эмануэль подала иск в суд Невады против организаторов выставки Princess Diana & The Royals: The Exhibition в Лас-Вегасе. Об этом сообщило Daily Mail.

Модельер утверждает, что экспозиция использовала копию созданного ею платья без разрешения и при этом представила посетителям другие реплики ее работ.

По данным судебного иска, переговоры об использовании копии начались еще в 2020 году. Однако договориться о правах сторонам не удалось. После этого организаторы, как утверждает Эмануэль, обратились к ее бывшему мужу и соавтору платья Дэвиду Эмануэлю. Но сама дизайнер считает, что он не обладал правом разрешать создание такой копии.

Почему Эмануэль возмутила копия платья

Речь идет не об обычной фотографии или эскизе, а о полноразмерной реплике свадебного наряда Дианы. Ее создала бельгийская художница Изабель де Боршграв.

В экспозиции копия представлена вместе с другими материалами, связанными с платьем. При этом посетителям разрешено проходить по прозрачному настилу, расположенному над знаменитым шлейфом.

Именно это особенно возмутило Эмануэль. По ее утверждениям, на памяти принцессе буквально топчутся.

В иске дизайнер утверждает, что выставочная версия не соответствует уровню оригинальной работы и использование такой реплики может навредить ее профессиональной репутации.

Она требует компенсации, а также судебного запрета на дальнейшее использование спорных материалов. Пока суд не вынес решения по существу, а обвинения Эмануэль остаются ее утверждениями.

Под защитой Эмануэль, согласно иску, находятся не только элементы свадебного платья, но и ее авторские эскизы. Кроме того, претензии касаются копий других нарядов Дианы — знаменитого черного платья, голубого платья с пайетками, золотисто-белого наряда и платьев подружек невесты.

Платье, которое стало символом Дианы

Оригинальный наряд был создан Элизабет и Дэвидом Эмануэля для свадьбы Дианы и тогдашнего принца Чарльза (ныне короля Карла III) 29 июля 1981 года.

Платье было выполнено из шелковой тафты цвета слоновой кости и украшено старинным кружевом, которое когда-то принадлежало королеве Мэри. Наряд дополнял огромный шлейф длиной более семи метров. В отделке использовали тысячи пайеток и жемчужин.

Образ стал одним из самых узнаваемых свадебных нарядов XX века. Более того, платье фактически определило визуальный образ Дианы в глазах миллионов людей: романтичный силуэт, объемные рукава, подчеркнутая талия и огромный шлейф превратили появление молодой принцессы у алтаря в исторический модный момент.

Интерес к наряду не исчез и после развода Дианы с Чарльзом, и после ее гибели в 1997 году. Платье неоднократно становилось частью выставок, посвященных ее жизни.

В 2021 году его впервые за 25 лет показали в Кенсингтонском дворце. На выставку его передали сыновья Дианы — принцы Уильям и Гарри.

У Дианы было даже запасное свадебное платье

История наряда оказалась настолько засекреченной, что дизайнеры заранее подготовили второй вариант.

Запасное платье создавали на случай, если оригинальный наряд будет испорчен, украден или его детали каким-либо образом попадут в прессу до свадьбы. При этом сама Диана, согласно архивным материалам музея, не знала о существовании этого варианта.

Интерес к платьям Дианы сохранился и после ее смерти. Копии знаменитого свадебного наряда появлялись практически сразу после свадьбы, а впоследствии реплики и связанные с ними экспозиции стали отдельной частью коммерческой индустрии вокруг образа принцессы.

Именно поэтому нынешний иск Эмануэль касается не только одного конкретного платья. Для дизайнера вопрос заключается в том, кто имеет право воспроизводить созданные ею работы и в каком виде они могут показываться публике.

Наследие Дианы продолжают носить спустя десятилетия

При этом интерес к гардеробу Дианы давно вышел за пределы музеев. Ее вещи и аксессуары продолжают влиять на стиль королевской семьи.

Особенно примечательна история украшений. Некоторые драгоценности, которые носила Диана, были королевскими семейными реликвиями и после ее смерти остались в распоряжении монархии.

Например, изумрудно-бриллиантовое колье, которое Диана надевала во время официального визита в Вену в 1986 году, позднее было переделано в брошь. Ее носила Камилла. Изначально это украшение принадлежало королеве-матери и было передано Диане после ее свадьбы с Чарльзом.

Еще одна любопытная деталь связана уже не с личной драгоценностью, а с названием аксессуара. В 2026 году Камилла появилась на публике с сумкой Lady Dior — моделью, которая получила свое название в честь Дианы. Сама Диана стала настолько тесно связана с этим аксессуаром, что имя принцессы закрепилось за одной из самых известных моделей Dior.

Так наследие Дианы продолжает существовать сразу в нескольких формах: в музейных экспозициях, архивных фотографиях, модных коллекциях и даже в повседневном гардеробе членов королевской семьи.

Почему образ Дианы до сих пор вызывает такой интерес

Диана оставила после себя не просто коллекцию знаменитых нарядов. Ее стиль менялся вместе с ее жизнью: от романтичных платьев молодой принцессы до более сдержанных и уверенных образов последних лет.

Кенсингтонский дворец отдельно посвящал ее стилю выставку Diana: Her Fashion Story. Там показывали наряды разных периодов ее жизни и оригинальные эскизы дизайнеров, работавших с принцессой.

Именно поэтому история с выставкой в Лас-Вегасе выглядит продолжением гораздо более масштабной истории. Имя Дианы по-прежнему привлекает публику, ее одежда остается частью мировой истории моды, а созданные для нее вещи продолжают вызывать интерес спустя почти три десятилетия после ее смерти.

Теперь вопрос о том, где заканчивается память о принцессе и начинается коммерческое использование ее образа, оказался еще и предметом судебного разбирательства.

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