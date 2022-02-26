Психоаналитик Ксения Вайнц объяснила, что скрывается за желанием некоторых пар «сохранять дистанцию» несмотря на взаимные чувства.

Когда мы любим, то ощущаем такой эмоциональный подъем, что уверены — нам под силу преодолеть любые преграды. Быть рядом со своим партнером, делиться радостью, находить утешение в моменты грусти, казалось бы, что может быть прекраснее и важнее?

Однако в современном мире многие пары выбирают отношения на расстоянии не только в силу внешних обстоятельств, но и из-за своих внутренних установок. Почему же так получается? И от чего люди подсознательно пытаются себя обезопасить, избегая сближения? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала психоаналитик Ксения Вайнц.

По словам эксперта, любовь на расстоянии отнюдь не миф и вполне имеет место. Но только в том случае, если это устраивает обоих. Однако, такой формат может скрывать и некоторые подводные камни, связанные с особенностями нашей психологии.

«Многие люди очень боятся близости. То есть, с одной стороны, они очень желают ее, но, с другой, как будто считают „небезопасным“ слишком приближаться к партнеру — жить в одном пространстве чаще встречаться», — объясняет психоаналитик.

В данном случае речь идет о намеренном избегании близкого, тесного контакта с избранником. Что же кроется за таким желанием?

Как отмечает специалист, скорее всего, в детстве такие люди не чувствовали себя в безопасности. Возможно, их границы часто нарушали или они испытывали эмоциональный дефицит любви от значимых фигур.

Не исключено, что гиперопека со стороны родителей спровоцировала формирование представления о том, что любой близкий контакт является избыточным.

Почему же еще люди могут выбирать такие отношения? Эксперт рассказывает, что проблема может заключаться в стремлении к идеализации. Согласитесь, когда нет возможности соприкоснуться с реальностью, когда очень многое остается в тени, очень легко придумать себе прекрасный образ и любить его в своих фантазиях.

«При этом, гораздо сложнее встретиться с реальным человеком, у которого, конечно, будут какие-то черты, которые вам не понравятся, что в конечном итоге способно привести к разочарованию», — отметила специалист.

Кроме того, человека может охватывать страх, что вторая половинка при близком общении обнаружит некое несовершенство и разрушит то прекрасное представление, которое он придумал в своей голове.

По словам психоаналитика, любовь — очень амбивалентное чувство. В ней есть место и для очень приятных эмоций, но также в отношениях порой возникает и агрессия. Например, когда партнер делает что-то не так, как вам хотелось бы, не согласен с вами или не поддерживает вас в чем-то.

«Отношения на расстоянии могут давать иллюзию встречи только с идеальными, хорошими чертами партнеров. То есть с тем, что люди готовы показывать и готовы принимать в другом человеке», — считает эксперт.

Но это только одна сторона вопроса. Специалист также объяснила, что делать влюбленным парам, когда встреча невозможна в силу внешних факторов, а не по взаимному решению. Как же сохранить чувства и не потерять друг друга?

К примеру, сегодня пандемия стала причиной того, что многие люди, в том числе семьи, не могут соединиться уже достаточно длительное время. Разумеется, это весьма непростая ситуация для отношений.

Помимо прочего и потому, что возникает очень много тревоги, дефицит тактильного общения и даже ревность.

«В таком случае многое зависит от того, насколько ценны эти отношения для обоих, а также от обоюдного желания их сохранять. Очень важно обсудить правила в паре — как поддерживать общение, как установить грани дозволенного. Решение этих вопросов позволит чувствовать себя увереннее», — советует психоаналитик.

Для того чтобы избежать неприятных моментов, важно проговорить все, что вас беспокоит. Например, свое отношение к измене, что допустимо, а что нет. Также полезно строить какие-то совместные планы, делиться тем, что происходит в вашей жизни, искать общие интересы.

Если вы понимаете, что пока никак не можете воссоединиться с любимым, закономерно может возникнуть вопрос — стоит ли сохранять такие отношения?

По словам эксперта, однозначного ответа здесь быть не может, потому что каждая ситуация очень индивидуальна. Но если вы испытываете постоянный стресс, ухудшилось здоровье, начались проблемы с уверенностью в себе, возможно, такой формат взаимоотношений просто вам не подходит и нужно что-то менять.

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