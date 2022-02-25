Минобороны РФ: националисты Украины расправляются над нежелающими воевать

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Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Инстаграм 1 127

Об актах устрашения личного состава рассказали сложившие оружие украинские военнослужащие.

Фото, видео: Depositphotos / Ivankmit; Минобороны РФ

Националисты Украины расправляются над нежелающими воевать. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ», — пояснил он.

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что об актах устрашения личного состава рассказали сложившие оружие украинские военнослужащие.

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