Минобороны РФ: националисты Украины расправляются над нежелающими воевать

Националисты Украины расправляются над нежелающими воевать. Об этом сообщил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«Зафиксирован не один случай самосудов и расправ со стороны националистов над не желающими воевать срочниками для устрашения личного состава подразделений ВСУ», — пояснил он.

Представитель российского оборонного ведомства добавил, что об актах устрашения личного состава рассказали сложившие оружие украинские военнослужащие.