Российские военные без сопротивления вошли в украинский Мелитополь

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 1 317

В Минобороны рассказали, что жители города приветствовали военнослужащих РФ, проводящих спецоперацию в Донбассе.

Российские военные без сопротивления вошли в украинский Мелитополь

Фото: ТАСС / Григоров Гавриил

Тема:
Специальная военная операция России Обострение конфликта в Донбассе

Российские военнослужащие без сопротивления вошли в украинский город Мелитополь в рамках военной спецоперации РФ в Донбассе. Об этом сообщили в Минобороны.

«Вечером 25 февраля после высадки морского десанта в районе населенного пункта Азовское (Украина) российские подразделения совершили марш и, не встречая сопротивления, вошли в Мелитополь», — рассказали в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны обратили внимание на то, что при передвижении по городу его жители приветствовали российских военнослужащих.

«При передвижении по городу мелитопольцы приветствовали российских военнослужащих. Отдельные горожане старшего возраста выходили на улицы с красными флагами», — говорится в сообщении ведомства.

Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с экстренным обращением к нации. Он сообщил, что после признания Россией независимости ДНР и ЛНР вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых кварталов. Все попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев игнорирует, в связи с чем Республики обратились за военной помощью к РФ. Президент принял решение о проведении специальной военной операции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об итогах второго дня специальной операции РФ в Донбассе, а также публиковал эксклюзивное видео с российскими военнослужащими у Чернобыльской АЭС.

Тема:
Специальная военная операция России
26 февр
Небензя назвал антироссийским и антиукраинским проект резолюции Совбеза ООН
26 февр
Разоблачены главные фейки западных СМИ о спецоперации в Донбассе
26 февр
Власти США готовы эвакуировать Зеленского из Киева
26 февр
Евросоюз приостановит упрощенную выдачу виз россиянам с 28 февраля
26 февр
Зеленский согласился на переговоры с Путиным о прекращении огня и мире
26 февр
Путин: «Шайка наркоманов и неонацистов взяла в заложники весь украинский народ»
26 февр
Захарова: Украина отказалась от ведения переговоров с Россией
25 февр
Зеленский заявил о состоявшихся переговорах с Байденом
25 февр
Испанское ТВ выдало кадры из компьютерной игры за «результат работы» военных РФ
25 февр
Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС
-2° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
83.55
-3.38 93.60
-4.17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:40
Государственным СМИ РФ запретили рекламу и монетизацию в Facebook
7:28
Мартынов день: что можно и нельзя делать 26 февраля
7:16
Какие продукты провоцируют вздутие живота и чем оно опасно
7:04
«Смертельная» оплошность: как в США случайно «похоронили» Елизавету II
6:52
Небензя назвал антироссийским и антиукраинским проект резолюции Совбеза ООН
6:40
Как научить ребенка грамотно распоряжаться деньгами — советы психолога

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака
Джоли поделилась фото с невероятно похожей на нее 15-летней дочерью
Что вы творите? ТОП-4 знаков зодиака, которым трудно выйти замуж
Алкогольный гороскоп: какой вы напиток по знаку зодиака

Новости Lentainform

Загрузка...

Новости СМИ2

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год