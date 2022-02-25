Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС

Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь снял эксклюзивное видео из зоны Чернобыльской АЭС, которую взяли под охрану подразделения Воздушно-десантных войск России.

«Гарантирую: здесь, в этой зоне, националистам не получится произвести никаких диверсий», — подчеркнул Леонид Китрарь.

По его словам, бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.

Журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ

Как ранее сообщал 5-tv.ru, территорию возле Чернобыльской атомной станции ВДВ России под контроль накануне. Об этом 25 февраля рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что российские и украинские военные договорились совместно обеспечить безопасность как самих энергоблоков, так и саркофага Чернобыльской АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.