Опубликовано видео с российскими военнослужащими на Чернобыльской АЭС

Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь рассказал, что за все время операции российской армии около атомной станции не прозвучало ни одного выстрела. Бойцы Нацгвардии просто сложили оружие.
Фото, видео: ТАСС / Сивков Петр; 5-tv.ru
Корреспондент МИЦ «Известия» Леонид Китрарь снял эксклюзивное видео из зоны Чернобыльской АЭС, которую взяли под охрану подразделения Воздушно-десантных войск России.
«Гарантирую: здесь, в этой зоне, националистам не получится произвести никаких диверсий», — подчеркнул Леонид Китрарь.
По его словам, бойцы украинской национальной гвардии просто сложили оружие, однако попросили продолжить несение службы. Сейчас они обеспечивают безопасность чернобыльской зоны отчуждения и атомной станции вместе с подразделениями российской армии.
Журналист «Известий» объяснил необходимость взятия Чернобыльской АЭС под контроль РФ
Как ранее сообщал 5-tv.ru, территорию возле Чернобыльской атомной станции ВДВ России под контроль накануне. Об этом 25 февраля рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что российские и украинские военные договорились совместно обеспечить безопасность как самих энергоблоков, так и саркофага Чернобыльской АЭС. Станция работает в штатном режиме, радиоактивный фон в норме.
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