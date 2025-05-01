Хорошее пищеварение без таблеток: ТОП-10 важных правил

Многие сталкиваются с проблемами пищеварения: метеоризм, изжога, боли в животе. В такой ситуации человеку нужно обязательно получить консультацию специалиста. Помочь себе без таблеток можно, если все нарушения окажутся только функциональными, и «органика» не обнаружится. О правилах улучшения пищеварения рассказывают aif.ru.

Желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) часто беспокоит не только взрослых, но и детей. К этому приводит множество причин: еда на бегу, стрессы, отсутствие режима, некачественные продукты. Для улучшения ситуации с пищеварением придется изменить и оздоровить образ жизни в целом. Под этим подразумевается необходимость высыпаться, правильно питаться, минимизировать стрессы и обзавестись полезными привычками. Советы для улучшения пищеварения рассказала врач-диетолог, научный сотрудник отделения персонализированной диетотерапии Клиники ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Залетова.

1. Утро начинайте с полезного упражнения

Оно не потребует больших усилий и выполнить его стоит, не вставая с постели. Лежа на спине, согните ноги в коленях. Далее, используя диафрагмальное дыхание (с поднятием живота, а не грудной клетки), нужно сделать глубокий вдох и максимально медленный выдох. Смещение диафрагмы на вдохе оказывает нужное давление на внутренние органы, в частности, на кишечник.

Нежные и неторопливые кругообразные движения по часовой стрелке ладонью по животу тоже будут полезны для отличного старта дня.

2. До завтрака выпивайте стакан теплой воды

Она поможет вашему организму проснуться и начать процесс пищеварения.

3. Больше пейте в течение дня

Нужно не только пить достаточное количество воды (ее желательно всегда брать с собой), но и делать это регулярно. Особенно большое значение жидкость имеет в жару и при интенсивных физических нагрузках, чтобы избегать обезвоживания. Также организму подойдет фруктовый чай или мятный отвар. Важно избегать употребления фруктовых соков из-за большого количества сахара. Огромный вред костной системе и зубам наносят газированные напитки, а чай и кофе приводят к обезвоживанию и бессоннице.

В случае дискомфорта или вздутия пользу приносят напитки комнатной температуры, которые нужно выпить за час до или через два часа после еды.

4. Вместо кофе попробуйте пить цикорий

Кофе — один из самых популярных напитков. Из-за возможного негативного влияния на ЖКТ стоит заменить его на цикорий. Напиток из этого растения не обладает возбуждающим действием на нервную систему. Однако он может психологически помочь в вопросе утреннего пробуждения из-за похожего вкуса. Некоторые вещества, содержащиеся в цикории, помогают пищеварению. Стоит отметить, что он оказывает стимулирующее влияние не только на работу ЖКТ, но и на аппетит.

5. Увеличьте содержание в рационе растительной пищи

www.globallookpress.com / Sina Schuldt

Клетчатка стимулирует работу кишечника и помогает выводить ненужные вещества из организма. В большом количестве она находится в растительной пище. Фрукты содержат много сахара, поэтому ими не стоит увлекаться и надо употреблять их только в первой половине дня. Большую часть источников клетчатки в рационе должны составлять овощи. В случае появления болей в животе, следует временно заменить сырые продукты вареными или запеченными. Понемногу снова вводите сырые овощи и фрукты только после улучшения состояния. Это важно для поддержания привычки пищеварительного тракта работать в полную силу.

6. Еду и напитки употребляйте в теплом виде

Слишком горячая или холодная пища делают процесс пищеварения более сложным. Поэтому от нее лучше отказаться.

7. Перейдите на дробное питание

Для работы ЖКТ гораздо лучше, когда человек ест небольшими порциями несколько раз в день.

8. За приемом пищи не отвлекайтесь на посторонние дела

Различные гаджеты во время трапезы отвлекают внимание. Это приводит к слишком быстрому проглатыванию еды и избыточному потреблению. Нужно наслаждаться пищей, не торопиться, тщательно прожевывать каждый кусочек. Наградой станет улучшение пищеварения, более быстрое насыщение и стабильность веса.

9. Запишитесь на йогу или на танец живота

Растяжки, асаны во время йоги, а также специфическое упражнение «тряска» в восточном танце благоприятно влияют на функционирование ЖКТ.

10. По вечерам трижды в неделю принимайте расслабляющую ванну

Можно принимать ванну с горячей водой (не менее 38 градусов), если отсутствуют медицинские противопоказания для этого. Добавление десяти капель лавандового масла окажет лучший расслабляющий эффект. Во время ванных процедур можно провести упражнение, с которого начали свой день — массируйте ладонью по часовой стрелке живот круговыми движениями. Это поможет быстрее уснуть и окажет благотворное влияние на утренний стул.