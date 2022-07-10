Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Депутаты вновь соберутся на внеочередном заседании Совета Госдумы 11 июля

|
Рустам Болотов
Рустам Болотов 144

Накопилось достаточное количество вопросов, которые требуют неотложного решения.

Депутаты вновь соберутся на внеочередном заседании Совета Госдумы 11 июля

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Внеочередное заседание Совета Государственной Думы состоится 11 июля. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Один из вопросов повестки Совета — проведение в соответствии со статьей 14 (часть Д) Регламента ГД внеочередного пленарного заседания Государственной Думы: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — говорится в тексте сообщения.

Также отмечается, что необходимость проведения заседания связана с тем, что имеются вопросы, которые требуют незамедлительного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Госдуму внесли законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности выходным днем. Его планируют установить 8 июля. По мнению властей, подобный праздник должен будет отразить суть его названия: люди должны больше времени провести с семьей.

+30° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
61.30
0.03 61.81
-0.24
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 11 июля

Последние новости

21:04
«Ну это смешно»: Соседов о репертуаре Шатунова после ухода из «Ласкового мая»
20:49
Зеленский назвал помощь Нидерландов Украине «неприятным сюрпризом» для РФ
20:43
Лолита Милявская рассказала, где хочет быть похоронена: «Выбрала три места»
20:27
Подросток прыгнул под проплывающий катер в Петербурге
20:15
Высадка на Марсе: как в Крыму оценили приказ Зеленского отвоевать юг Украины?
20:03
Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя

Сейчас читают

Дроздов о вызове врачей на съемочную площадку: Присел, откинулся и пришел в себя
Больше месяца: стала известна дата, когда тело Пьера Нарцисса предадут земле
Поворотный июль: для кого полнолуние и суперлуние безвозвратно изменит жизнь?
Хочу иномарку: Какое авто можно пригнать из ЕС в Россию за 2 миллиона рублей

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год