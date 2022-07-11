Вайкуле сделала резкое заявление о личной жизни Пугачевой и Галкина
Лайма Вайкуле сделала заявление о личной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Певица отреагировала на высказывание Маргариты Симоньян об ориентации юмориста.
Певица Лайма Вайкуле сделала резкое заявление о личной жизни Аллы Пугачевой и Максима Галкина. Ее задели высказывания главреда RT Маргариты Симоньян о звездной паре. Исполнительница хита «Вернисаж» решила заступиться за своих друзей и прокомментировать слова известной журналистки.
«Я очень приблизительно знала, кто такая Маргарита Симоньян. Теперь знаю. Это человек, пренебрегающий любыми нормами морали и этики», — заявила Вайкуле в соцсети.
По словам латвийской певицы, у Пугачевой и Галкина «абсолютно счастливые и гармоничные» отношения. Она добавила, что «хорошо знает» обоих.
В конце апреля Симоньян публично обвинила Галкина в том, что он обманывает поклонников и жену Аллу Пугачеву. Главред RT заявила, что у юмориста на самом деле нетрадиционная сексуальная ориентация, а на Пугачевой он женился лишь для прикрытия, личного обогащения и карьерного роста.
Сам Галкин никак публично не отреагировал на обвинения в гомосексуализме и браке по расчету, однако многим из его звездных друзей слова Симоньян пришлись не по душе. В частности, журналистке ответили певец Филипп Киркоров и телеведущая Ксения Собчак, назвавшая ее высказывание «насильственным каминг-аутом».
Максим Галкин покинул Россию вскоре после начала спецоперации РФ по защите Донбасса вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми Лизой и Гарри. Позже он выступил в соцсетях с осуждением действий Москвы. Примадонна объясняла, что ее семья не эмигрировала в Израиль, а отправилась в отпуск, и в сентябре двойняшки пойдут в свою российскую школу. Однако регулярные высказывания Галкина ставят ее слова под сомнение, да и многие поклонники уже перестали ждать знаменитостей на родине.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Максим Галкин поставил точку в обсуждениях его ориентации.
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