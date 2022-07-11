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Стоянов признался, кого пародировал во всех женских образах «Городка» и раздражал этим

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 651

Мама Юрия Стоянова просила его перестать все время пародировать ее в «Городке»

Стоянов признался, кого пародировал во всех женских образах «Городка» и раздражал этим

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Отметивший 65-летие актер рассказал детали создания самой популярной юмористической программы 1990-х.

Народный артист России Юрий Стоянов, отметивший накануне 65-летие, поделился воспоминаниями о юмористической программе «Городок» — одном из своих самых успешных проектов, который он создал вместе с другом, покойным ныне актером Ильей Олейниковым.

Так, Стоянов раскрыл, что во всех женских образах, созданных им в скетчах программы, он пародировал свою маму. Причем она с первых же выпусков «Городка» поняла это и была не особо довольна.

«Мама моя мой успех в „Городке“ не сразу восприняла. Я помню, после нескольких выпусков она сказала: „Сынок, скажи, пожалуйста, вот ты играешь женщин, а эти женщины могут быть кем-то еще, кроме меня?“. Она считала, что все это пародия на нее. Отчасти это была правда. Потому что это та женщина, которую я знал больше всех», — рассказал Стоянов в интервью aif.ru.

К сожалению, отец актера не дожил до того времени, когда к сыну пришла популярность. По словам Стоянова, папа ушел из жизни, «когда его сын был наполненный амбициями, подающий надежды и абсолютно несостоявшийся артист».

Недавно Стоянов рассказал о съемках скрытой камерой в программе «Городок». По словам актера, снимать шутки над случайными прохожими в 1990-е было не только непопулярным, но и довольно опасным занятием.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Юрий Стоянов не общается с сыновьями.

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