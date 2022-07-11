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Ученый назвал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 139

Биолог Чепурнов допустил риск одновременного заражения коронавирусом и оспой обезьян

Ученый назвал последствия одновременного заражения COVID и оспой обезьян

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Imo/photothek.net

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Коронавирус стремительно возвращается в Европу, где в то же время зафиксировали несколько вспышек обезьяньей оспы.

Будучи в зоне распространения оспы обезьян и COVID-19 человек может стать носителем обоих вирусов, что может осложнить течение болезней. Об этом предупредил доктор биологических наук, профессор Александр Чепурнов.

«Может произойти сочетанная инфекция. Думаю, это вполне возможно. И в индивидуальном порядке это, может быть, осложнит течение той или иной болезни, или одной из них. Но очевидно, что это не приведет к каким-то перекрестам, потому что слишком большое отличие между этими вирусами. Свойство одного не передастся другому. И я не вижу каких-то оснований думать, что один вирус может интерферировать другой, что оспа обезьян способна заблокировать инфицирование коронавирусом», — пояснил Чепурнов в беседе с URA.RU.

Доктор биологических наук Александр Бутенко также не исключил возможность одновременного заражения оспой обезьян и COVID-19. При этом он признал, что такие случаи будут редкими, так как оспа обезьян очень слабо распространена.

По словам Бутенко, в группе наибольшего риска заражения — молодые люди от 18 до 40 лет, у которых один вирус может утяжелить течение другого. Он напомнил, что каждое сопутствующее заболевание в сочетании с последующим COVID-19 утяжелялось. Прежде всего, у тех, кто имел сахарный диабет, нарушение иммунитета, сердечно-сосудистые патологии.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что коронавирус стремительно возвращается в Европу. Только за последние две недели число заболевших ковидом в Турции растет почти в пять раз. Ухудшается ситуация и в других странах — в некоторых уже фиксируют больше ста тысяч случаев в сутки.

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