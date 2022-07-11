Большинство людей успели пройти опасный участок, который через пять минут после этого накрыло снежной лавиной.

Фото, видео: www.globallookpress.com / GTW; 5-tv.ru

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В Киргизии группа туристов чудом уцелела, снимая обрушение ледника. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, одного оператора с головой накрыло снегом и льдом. Спасло мужчину только то, что он сумел укрыться за камнем.

Благодаря счастливой случайности большинство людей успели пройти участок, который через пять минут накрыло снежной лавиной.

Сход произошел в тот момент, когда туристы совершали переход в горах Иссык-Кульской области. Это один из популярных туристических маршрутов.

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