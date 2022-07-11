В Киргизии группа туристов чудом уцелела, снимая обрушение ледника. Как видно на кадрах, опубликованных в соцсетях, одного оператора с головой накрыло снегом и льдом. Спасло мужчину только то, что он сумел укрыться за камнем.

Благодаря счастливой случайности большинство людей успели пройти участок, который через пять минут накрыло снежной лавиной.

Сход произошел в тот момент, когда туристы совершали переход в горах Иссык-Кульской области. Это один из популярных туристических маршрутов.