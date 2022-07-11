Под Днепропетровском уничтожены хранилища для американских РСЗО HIMARS
Удар «Калибрами» был нанесен в районе населенного пункта Радушное.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian Defence Ministry; Минобороны РФ
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Ударом «Калибрами» с Черного моря ВС России за прошедшие сутки уничтожили хранилища с боеприпасами для американских РСЗО HIMARS. Об этом в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того там хранились также комплектующие для гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 «Пион».
Также за последние сутки высокоточным оружием с земли был ликвидирован пункт временной дислокации 118-й бригады терробороны ВСУ, в результате были уничтожены более 300 националистов.
«В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наемников в Основянском и Слободском районах ХАРЬКОВА уничтожено около 250-ти боевиков и до 25-ти единиц бронетанковой и автомобильной техники», — добавил Конашенков.
Ранее 5-tv.ru сообщал об уничтожении двух установок HIMARS в ДНР.
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