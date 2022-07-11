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Захарова сравнила рассуждения экс-лидера Польши о России с идеями Чикатило

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Рустам Болотов
Рустам Болотов 9 056

Серийный маньяк тешил себя не только зверскими убийствами, но и призывал к изменению строя.

Захарова сравнила рассуждения экс-лидера Польши о России с идеями Чикатило

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

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Призывы экс-президента Польши Леха Валенсы «расчленить» Россию схожи с идеями серийного советского маньяка Андрея Чикатило. К такому выводу пришла официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что о сокращении численности до 50 миллионов человек заявил не более, не менее лауреат Нобелевской премии мира, которую Валенса получил в 1983 году.

«Рассуждения в стиле маньяка, украинского националиста Чикатило, который между физическим сокращением населения и поеданием расчлененного мечтал „жить как в Польше"», — написала она в своем Telegram-канале, сославшись на известное интервью сына маньяка украинским СМИ в 2014 году.

Юрий Чикатило тогда рассказал, что отец, якобы активно участвовал в общественной жизни и печатался в ростовских газетах, а во время «посиделок» с друзьями призывал к изменению строя и независимости республик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что контр-адмирал Михаил Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в черном море. По его мнению, этого не случится, даже несмотря на передачу Украине противокорабельных крылатых ракет и многочасовых полетов разведки авиации альянса над Польшей, Болгарией, Румынией и акваторией Черного моря, которые происходят каждый день.

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