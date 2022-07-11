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Адмирал Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 162

ВМС Румынии и Болгарии «не пойдут на подвиг ради американской идеи».

Адмирал Чекмасов оценил риски столкновения НАТО и России в Черном море

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полекгенько

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Столкновения НАТО и РФ в Черном море не случится, даже несмотря на передачу Украине противокорабельных крылатых ракет и многочасовые полеты разведки авиации альянса над Польшей, Болгарией, Румынией и акваторией Черного моря, которые происходят каждый день. Об этом сообщил военный эксперт, контр-адмирал Михаил Чекмасов в интервью Газета.ру.

«Даже заявления Великобритании об отправке в Черное море самолетов Р-8А Poseidon и RC-135W подразумевают патрулирование воздушного пространства только над южной частью его акватории, что само по себе не имеет никакого смысла. Так что реальных морских боев с ВМС альянса в Черном море не предвидится», — приводит его слова агентство.

В том числе адмирал отметил, что Турция с первого дня весны закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей всех стран. В том числе Анкаре не нужно усиление конфликта из-за нахождения в регионе военных кораблей «третьих сил», даже если это партнеры по НАТО. Что касается ВМС Румынии и Болгарии, то те «не пойдут на подвиг ради американской идеи».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что остров Змеиный стал ключом к получению Европой украинского зерна.

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