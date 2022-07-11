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Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги по вопросу транзита в Калининград

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 1 572

Президенты РФ и Белоруссии продолжают тесное сотрудничество и во время телефонных переговоров обсудили перспективы совместных действий по вопросу ограничений транзита в Калининградскую область Литвой.

Путин и Лукашенко обсудили совместные шаги по вопросу транзита в Калининград

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зурад Джавахадзе

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Вопрос транспортной доступности Калининградской области был поднят президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко во время телефонных переговоров. В частности, обсуждался вопрос введения Литвой незаконных ограничений на транзит. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Был сделан акцент на ситуации в связи с введенными Литвой незаконными ограничениями на транзит товаров в Калининградскую область. В этом контексте обсуждались некоторые возможные совместные шаги. Подтвержден обоюдный настрой на последовательное укрепление российско-белорусских отношений партнерства и союзничества», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам. Также власти Калининградской области выступают за нераспространение ограничений на транзит в область и выражают надежду, что усилия российского МИД поможет в решение проблемы.

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