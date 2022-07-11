Алиханов опроверг информацию о новых ограничениях на транзит в Калининград

Губернатор Антон Алиханов опроверг опубликованную Reyters информацию о том, что власти Литвы расширили список санкционных товаров для транзита в Калининградскую область. . Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Санкции, принятые ЕК имеют ступенчатый характер, они приняты еще в марте, сейчас просто очередной этап вступления их в силу по разным товарам», — написал Алиханов.

По словам главы области, в декабре вступят в силу ограничения по нефтепродуктам. Также он выступил за нераспространение ограничений на транзит в Калининградскую область и надеется, что усилия российского МИД поможет в решение проблемы.

18 июня литовские железные дорогие уведомили калининградские железные дороги о том, что они прекращают пропуск транзита из Калининградской области и в Калининградскую область большого перечня товаров, которые попадают под санкции Евросоюза.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова прокомментировала отъезд главы делегации британского внешнеполитического ведомства Лиз Трасс еще до начала министерского заседания G20 в Индонезии.