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Власти Калининграда предложили запретить транзит между Прибалтикой и РФ

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Анастасия Трибесёнкова
Анастасия Трибесёнкова Анастасия Трибесёнкова 114

Губернатор области считает, что Литва должна ощутить ответные меры.

Власти Калининграда предложили запретить транзит между Прибалтикой и РФ

Фото: www.globallookpress.com / Bernd Thissen

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Администрация Калининградской области предложила ввести тотальный запрет на транзит между Прибалтикой и Россией. Эту инициативу озвучил губернатор Антон Алиханов.

Как подчеркнул Алиханов, запрет необходимо ввести в качестве ответных мер на недавнее решение Литвы о блокировке транзита грузов. Также губернатор добавил, что нужно установить размер тарифа на морские перевозки равномерно железнодорожным тарифам.

«В качестве ответной меры предлагаем полный запрет на движение товаров (в том числе транзитных из третьих стран) между тремя прибалтийскими странами и Россией (с исключением для Калининградской области)», — сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

Кроме того, Антон Алиханов добавил, что запрет позволит обеспечить калининградские порты большим количеством работы, чем прежде.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а именно: стройматериалы, удобрения, металл. Попавшие под блокировку товары составляют половину от всего объема перевозок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили совместные шаги по поводу транзита в Калининград.

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