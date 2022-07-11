«Привет из Юрмалы, дом продал»: молчавший два месяца Светлаков дал о себе знать

Телеведущий верит в то, что возможность видеться с друзьями и близкими людьми останется, несмотря на продажу недвижимости.

Российский актер Сергей Светлаков продал свой дом в Юрмале, о чем поспешил сообщить подписчикам.

Фото: Telegram / Светлаков Сергей

«Привет из Юрмалы, дом продал, но я надеюсь возможность видеться со своими друзьями и близкими людьми будет всегда. Всем добра и мира!» — написал он у себя в Telegram-канале.

Светлаков редко выходит на связь, последний пост он выкладывал девятого мая. Поклонники встревожились внезапным исчезновением шоумена из зоны доступа, однако позже стало известно, что он находится в Нальчике: привез детей повидаться с бабушками и дедушками.