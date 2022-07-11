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Киев разместил 400 военных и пункт управления в школе и больнице под Одессой

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 245

Медики пытались препятствовать размещению украинских войск, но протест их был успешно пресечен.

Киев разместил 400 военных и пункт управления в школе и больнице под Одессой

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Тема:
Специальная военная операция России

Киевский режим разместил около 400 военнослужащих и пункт управления в общеобразовательной школе, больнице с родотделением и станции скорой в двух населенных пунктах в Одесской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что медицинский персонал в больнице пытался препятствовать размещению украинских войск в здании. Однако все тщетно, подконтрольное киеву правительство остановило сопротивление персонала.

Примечательно, что за другой протест Киев готов платить немалые суммы. Ранее власти Украины раздавал по 100 долларов одесским активистам за провокацию против РФ. Тогда антироссийские активисты должны были поучаствовать в постановке с нападением на мирных жителей. Такая провокация нужна была для того, чтобы после обвинить Россию в содеянном и лишний раз очернить противника перед Западом.

За труд подставных пострадавших решили заплатить 500 долларов, при том что каждому активисту еще до начала провокации выплатили предоплату по 100 долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ подорвали хранилище зерна в Зеленодольске, чтобы обвинить ВС РФ в неизбирательных ударах по гражданской инфраструктуре.

Тема:
Специальная военная операция России
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