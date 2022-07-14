Как не нарваться на мошенников при покупке машины за границей

Желающим приобрести автомобиль из заграницы необходимо ответственно относиться к компаниям, предлагающим привезти машину из Европы или дружественных стран.

Купить машину зарубежного производителя и ввезти в Россию можно не только самому, но и через компанию-посредника. Автоэксперт Денис Еременко в беседе с 5-tv.ru объяснил, как распознать мошенника, какие документы необходимы для заграничного автомобиля и что делать, если вам доставили неисправное транспортное средство.

Денис Еременко

Эксперт по подбору авто, на рынке с 2007 года

Как не нарваться на мошенников

На фоне ажиотажа появляются мошенники, которые, рассказывая сказки о «замороженных» ценах на автомобили, могут завладеть вашими деньгами. Поэтому необходимо осторожно подходить к этому вопросу. Проверить компанию можно по нескольким признакам:

ИНН-номеру. На сайте налоговой службы можно увидеть дату регистрации компании, на платных сервисах — ее оборот.

Дате регистрации доменного имени. У большинства компаний есть сайт, и их можно проверить по дате регистрации. Если фирма зарегистрирована вчера или шесть месяцев назад — стоит удостовериться в чистоте намерений перед заключением сделки.

Медиапространству: VK, YouTube, другим социальным сетям. Это косвенный метод проверки, однако мошенники активно их используют.

Спросить у друзей и знакомых, что они слышали об этой компании.

Какие документы сделать по приезде

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Первым делом для машины из-за границы необходим электронный ПТС (паспорт транспортного средства — Прим.ред.). Предварительно необходимо купить оборудование ГЛОНАСС и сделать сертификацию безопасности транспортного средства — это формальная процедура. Практически на любой автомобиль сертификацию можно получить без проблем.

«Чтобы получить электронный ПТС, нужно обязательно купить оборудование ЭРА-ГЛОНАСС. У вас должен быть номер устройства, без которого вы электронный паспорт транспортного средства не получите», — рассказал автоэксперт.

Как и с обычной машиной, которая была завезена и продана официальным дилером, необходимо поставить автомобиль на учет в МРЭО.

«Хотя, проводя аналогию с новыми автомобилями, на отечественные машины установка оборудования ГЛОНАСС не требуется. И есть ряд регионов, например, Дальний Восток, где отменили установку этого оборудования. Московский регион, к сожалению, этого лишен. Если машине больше четырех лет, то вам нужно предварительно пройти технический осмотр. Сделали полис ОСАГО, записались, поехали, поставили машину на учет», — уточняет Денис Еременко.

Как проверить машину

Если вы выбираете автомобиль из уже привезенных, которые находятся в наличии, машину вы можете элементарно проверить. Ввезенное транспортное средство перед покупкой можно протестировать, уточнить все детали, а также проверить состояние вживую. Если при проверке у вас возникают сомнения о надлежащем качестве автомобиля, посоветуйтесь о покупке с профессионалом.

Например:

Обратитесь в дружественный сервис с автомобилем. Технические специалисты установят, в каком состоянии находятся двигатель, мотор, коробка, электроника.

Обратитесь в сервис по подбору автомобилей, где специалист занимается выездной диагностикой и выдает заключение.

Если машина неисправна, то …

Эксперт отвечает, что если выявлена техническая неисправность, то будет действовать закон о защите прав потребителя. Но позаботиться об этом риске следует заранее.

«С большой вероятностью поломка будет не из-за того, что вас кто-то хотел обмануть, а просто так получилось. У машины с пробегом может сломаться вообще все, что угодно. Бывает, эти машины стоят на парковке и ломаются. Перестает работать комфортный доступ, не открываются двери», — предупредил автоэксперт.

При покупке необходимо вписать в договор купли-продажи полную стоимость автомобиля. В сервисах по подбору авто предупреждают, что на машину с пробегом нет гарантий. В случае, если неисправность можно устранить в автомастерской за небольшие деньги, целесообразнее сразу обращаться к толковому мастеру.

Если стоимость затрат слишком большая, можно в досудебном порядке расторгнуть договор купли-продажи и вернуть деньги.

Если человек откажет, жалоба рассматривается в суде. Сумма взыскания равна сумме автомобиля, указанной в договоре. Но помните: приобретая автомобиль с пробегом, вы соглашаетесь на имеющиеся возможные повреждения.

Как выбрать автомастерскую

Выбирая мастерскую, исходите из характера повреждения. Есть сервисы, которые проводят плановое техническое обслуживание, и сервисы, которые могут сделать сложный ремонт. Если вам нужно просто поменять масло или поменять салон и фильтр, с этим справится любая мастерская. Там нет каких-то сложностей.

«Мастера это могут сделать и в автомобиле KIA, и в автомобиле Mercedes одновременно — отщелкнули пару креплений, вытащили фильтр, вставили обратно. Слили масло, залили масло. Никаких сложностей нет», — утверждает Еременко.

Если же у вас какая-то сложная специфическая поломка на немецкой машине, то с большой вероятностью люди, которые меняют масло и колготки, вам не помогут. И в этом случае обратитесь в узкопрофильный сервис, где занимаются только ремонтом, обслуживанием определенной марки.

Если вдруг вы решили ввязаться во всю эту авантюру, будьте бдительны, думайте головой, советует автоэксперт. Не теряйте разум при виде сладких, «замороженных» цен. Не дайте себя обмануть.

Где брать запчасти для ввезенного автомобиля

В условиях нынешней экономической ситуации цены в России на комплектующие сильно колеблются.

«Здесь я бы все запчасти разделил на „кузова“ и на обычные „слесаря“. И нужно понимать, что, например, по нашей специфике мы возим разные марки и модели, которые официально на нашем рынке не продавались», — пояснил автоэксперт.

Денис Еременко объясняет, что проблемы с кузовными запчастями были и раньше. Но сейчас привезти их еще сложнее и дороже. На сегодня все логистические цепочки восстановлены, но из-за того, что не все умеют это делать, занимающиеся поставкой фирмы спекулируют. У них большие спреды, большие комиссионные.

«На мой взгляд, реальная стоимость запчастей с учетом текущего курса должна быть сильно ниже. Она как бы завышена», — заключил автоэксперт.

Со слесарными запчастями дела обстоят чуть проще — есть неоригинальные аналоги, многие из которых производятся в России, Корее, ближайших странах, которые не находятся под санкциями, и с которыми, в принципе, логистика не прерывалась.