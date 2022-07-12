Самые важные новости о ходе спецоперации ВС РФ по защите жителей Донбасса

Украинские беспилотники сбросили две мины на здание у Запорожской АЭС

|
Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 205

ВСУ также попытались начать наступление в Запорожской области.

Украинские беспилотники сбросили две мины на здание у Запорожской АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Читайте нас в: Дзен Яндекс.Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Два беспилотника из Украины ударили по зданию вблизи Запорожской АЭС. Об этом заявил представитель пресс-службы военно-гражданской администрации города Энергодар.

«Сегодня в 00:26 два ударных БПЛА ВСУ сбросили две мины калибром 120 миллиметров на здание, расположенное вблизи Запорожской АЭС. Повреждена кровля и остекление. Пострадавших нет», — приводит его слова РИА Новости.

Сегодня также сообщилось, что ВСУ попытались начать наступление в Запорожской области. Однако украинским националистом дали жесткий отпор. Как объяснил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, неонацисты из Украины активизировались в последнее время на запорожском направлении.

Известно, что сам город Запорожье сейчас под контролем киевского режима, однако это ненадолго, ведь скоро и он будет очищен от националистов. Чиновник уверен, что мирное население с нетерпением ждет этого дня, но боится десонстрировать свою позицию из-за боевиков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в России стремительно развивается производство беспилотников.

Тема:
Специальная военная операция России
12 июл
Сенатор Климов оценил вероятность ограничений прав и свобод россиян из-за СВО
12 июл
Наши ангелы-хранители: военный хирург рассказал о самых сложных операциях в ДНР
12 июл
Желающих все меньше: Минобороны опубликовало данные о числе иностранных наемников на Украине
12 июл
Украинские военные применили дрон-камикадзе против мирных жителей Энергодара
12 июл
Братские узы: Группа «Ва-Банкъ» выпустила клип, посвященный ситуации в Донбассе
12 июл
Песков прокомментировал возобновление переговоров РФ с Украиной
12 июл
МО заявило об уничтожении пусковых установок Harpoon «Искандерами» под Одессой
12 июл
Британская MI6 заявила о подготовке ВС РФ к наступлению на Украине
12 июл
Лукашенко заявил о подходе мира к пропасти большой войны из-за политики Запада
12 июл
Безнадежные ряды: ВСУ теряют в месяц более 20 тысяч человек
+23° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
58.85
-2.45 58.76
-3.05
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на сегодня, 12 июля

Последние новости

21:02
Убивала ли актриса Малявина своего мужа? —адвокат разобрал факты преступления
20:48
HIMARS в руках «неандертальцев»: хроника атаки ВСУ по Новой Каховке
20:36
В Петербурге проходит социогуманитарный форум в рамках олимпиады «Я — профессионал»
20:26
«Не хочу заниматься творчеством»: певица Слава пожаловалась на тяжелую депрессию
20:17
Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
20:09
Из-за жары в Европе под угрозой авиасообщение и работа электростанций

Сейчас читают

Заняться нечем? Данилко пообещал потратить свою жизнь на истребление россиян
«До сих пор лечим»: Лолита Милявская вспомнила, как на ее маму напали в Киеве
Отец Фриске о скандале на вечере ее памяти: «Знал, что без этого не обходится»
Как привезти авто в РФ из Белоруссии, Армении и Казахстана, и сколько это стоит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Звезда Битвы экстрасенсов рассказала о грядущем 2022 годе
Для кого 2022-й станет переломным годом
Гороскоп на 2022 год для всех знаков зодиака
Китайский гороскоп для всех знаков на 2022 год